Robertsova pričakuje dečka

Jaz ... in moja najljubša fanta!

Aretirana zaradi nasilja

V prejšnjem razmerju je izbruhnilo celo nasilje.

Z Garretom pričakujeta dečka. FOTO: Instagram

V igralski meki je ime njene tete že leta in leta odločno v ospredju, todasi je nedvomno uspešno izborila svoj prostor v Hollywoodu. Igralka, ki je v karieri nase resno opozorila z vlogo v Nickelodeonovi seriji Unfabulous, nadaljevala pa z uspešnico z zvezdniško zasedbo, kot je Valentinovo, in v priznanih serijah, kot je Ameriška grozljivka, pa cveti tudi v zasebnem življenju.Več mesecev ni želela govoriti o veselem pričakovanju, a je njen trebušček preveč zgovorno razkrival radostno vest, zdaj pa je 29-letnica ubila kar dve muhi na en mah: ne le da je oboževalcem ponosno potrdila, da bo v kratkem prvič zakorakala na pot materinstva, razodela je še, da bo v naročju zibala dečka! »Jaz ... in moja najljubša fanta!« je zapisala ob prikupnih fotografijah na instagramu, na katerih pozira ob srčnem izbrancu, na eni pa sama, z okroglim trebuščkom in seveda zasanjanim pogledom, ki zre v srečno prihodnost.Na instagramu, kjer ji sledi skorajda štirinajst milijonov oboževalcev, jo je nemudoma zasul plaz čestitk, oglasila se je tudi njena ljuba teta, oskarjevka, ki je nečakinji namenila skromen zapis, a dragoceno sporočilo: »Rada te imam.« Soigralka iz Kraljic kričanja, ki je nedavno tudi sama postala mamica in povila dečka, ime mu je, pa je še izrazila prepričanje, da bo Emma najboljša mamica, kar jih je, in da se veseli, da bosta obe vzgajali dečka.Emma in 35-letni Garret sta sicer par šele leto in pol, igralka pa je venomer skrbno varovala svojo zasebnost, zato sreče v ljubezni, kakor nosečnosti, dolgo ni potrdila. Kot je nekoč pojasnila, so partnerska razmerja zelo zapletena, svetovno občinstvo in tabloidi pa pri tem niti najmanj ne pomagajo, zato prosti čas najraje preživlja za zidovi svojega doma, s svojimi najljubšimi.Da si javnost pogosto ustvari svojo, povsem drugačno zgodbo od resnične, je doživela v razmerju s soigralcem iz Ameriške grozljivke, s katerim se je začela sestajati leta 2012, leto pozneje pa je policija morala posredovati v hotelu v Montrealu, saj sta se partnerja srdito sprla in celo stepla. Možje postave so zaradi Evanovih vidnih poškodb in suma družinskega nasilja aretirali Robertsovo, a so jo pozneje izpustili; skrušena igralka se je javnosti pozneje opravičila za izbruh, a poudarila, da je šlo za velik nesporazum in da sta s partnerjem zgladila težave. Leto pozneje sta se zaročila, marca lani pa vseeno razšla, prav takrat pa se je Emma začela sestajati z Garretom. Ta je bil sicer pet let v razmerju z igralko, do leta 2016.Igralca se bosta v naslednjih mesecih posvetila prihajajočemu naraščaju, večjih projektov pa za bližnjo prihodnost ne načrtujeta; za zdaj oba čakata na premieri filmov, ki sta jih posnela letos: on je nastopil v biografski drami The United States vs. Billie Holiday, ona pa v komediji Holidate.