Robert Redford izgubil še drugega sina

Osebni Arhiv Jamesovi vdovi je v uteho, da je njen ljubljeni živel polno in lepo življenje. FOTO: Osebni Arhiv

REUTERS Srce Roberta Redforda je zlomljeno. FOTO: Yves Herman/Reuters

Otroci bi morali preživeti svoje starše. Tak naj bi bil naravni cikel življenja, ki pa se je pod udarcem zle usodezdaj že dvakrat obrnil na glavo in zvezdnikove dneve spremenil v pekel bolečine. Njegov prvorojenec, ki se je rodil iz igralčeve ljubezni s prvo ženo, je zaradi sindroma nenadne smrti v zibki izdihnil namreč pri komaj dveh mesecih in pol. Zdaj pa je smrt med oskarjevčevimi otroki kosila še v drugo in prezgodaj, pri 58 letih je odnesla Robertovega tretjerojenega. »Njegove žalosti ob izgubi otroka ni moč opisati,« je dejal zvezdnikov predstavnik in dodal, da ostareli zvezdnik, ki se je v najhujši uri za vsakega starša naslonil na svojo družino, prosi za zasebnost.Premagal ga je rak na žolčevodu. To je krvavečega srca sporočila Jamesova vdova, ki pa ji je v uteho vsaj zavedanje, da je njen ljubljeni »živel lepo, polno življenje, vplival na mnoge in bil srčno ljubljen«. In to kljub temu da mu vile rojenice niso bile kaj prida naklonjene, saj se je z zdravstvenimi težavami boril vse od rojstva. Že v otroštvu so mu namreč odkrili redko avtoimunsko bolezen, ki prizadene jetra. In še preden je dosegel dvajseta, že so mu jetra dvakrat presadili, kar je v njem močno okrepilo zavedanje o pomembnosti darovanja organov. Ne nazadnje mu je to rešilo življenje – na nova jetra je prvič čakal pol leta –, zato je v luči te zanj neizmerno pomembne zmage zagnal neprofitno organizacijo, katere cilj je ozaveščenje javnosti o pomembnosti darovanja organov in tkiv. A čeprav je naslednja desetletja živel zdravo in polno, se je bolezen pred dvema letoma vrnila. Novembra lani, ko je spet čakal na nova jetra, pa so mu zdravniki med enim izmed pregledov odkrili raka, ta je Jamesa dokončno premagal. »James je umrl. Naša srca so zlomljena. A sem neizmerno hvaležna za najina čudovita otroka. Če ne bi bilo njiju, ne vem, kako bi preživela minuli dve leti,« je še zapisala Kyle, ki je z možem preživela 32 zakonskih let.James bo gotovo še naprej živel v srcih ljubljenih, sledi pa je pustil tudi na filmu. Korakal je namreč po očetovih stopinjah, četudi ga je namesto v igrane poneslo v dokumentarne filme. »Njegova zapuščina bo živela naprej skozi njegova otroka, sedmo umetnost in v predanosti okolju in zdravju,« so še zapisali. Prav slednji temi pa sta bili tudi v srži njegovih dokumentarcev, čeprav je bila tudi tu prisotna njegova ljubezen do družine. Za prvi projekt, dokumentarec The Big Picture: Rethinking Dyslexia (Široka slika: Ponovno razmislimo o disleksiji), je našel navdih v sinovih težavah v srednji šoli zaradi disleksije. Sicer pa je z zvezdniškim očetom že pred 15 leti zagnal neprofitno organizacijo The Redford Center, ki finančno pomaga filmarjem pri uresničevanju filmov o podnebnih spremembah in okolju.