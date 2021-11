Rit so pustili, dojko izbrisali

Ameriška pevka in igralka Madonna se je razhudila nad Instagramom, potem ko je družabno omrežje umaknilo fotografije, na katerih se vidi njena razgaljena dojka. Kraljica popa se je v novi objavi razburjala nad njihovimi pravili uporabe in ponovno objavila fotografije sebe v izzivalnih in nekoliko nenavadnih pozah na in ob postelji – a tokrat s srčkom, ki na nekaj posnetkih zakriva njeno bradavičko.

Erotična bradavička

Pevka se čudi, zakaj nikogar ne motijo razkrite zadnjice, prsi pa. FOTO: Madonnin Instagram

Vedno provokativna

»Ponovno objavljam fotografije, ki jih je Instagram odstranil brez kakršnega koli opozorila ali obvestila ... Razlog, ki so ga dali mojemu menedžmentu, ki ne upravlja mojega profila, je v tem, da se je ponekod videl delček moje bradavičke. Še vedno me preseneča, da živimo v družbi, ki dovoljuje razgaljanje prav vsakega koščka ženskega telesa razen bradavičke. Kot da je to edini del ženskega telesa, ki je lahko seksualiziran. Bradavička, ki hrani dojenčka! Zakaj moška bradavička ni razumljena kot erotična??!! Kaj pa ženska rit, ki nikoli in nikjer ni cenzurirana,« se je hudovala v spremnem zapisu ob seriji popravljenih fotografij. In verjetno ve, kaj govori: v isti seriji fotografij je objavila tudi slike svoje razgaljene zadnjice, ki ni zmotila nikogar pri družabnem omrežju.

Zvezdnica je bila v svoji karieri, ki se razteza čez štiri desetletja, redno tarča ameriških konservativcev in dušebrižnikov, saj se je pogosto lotevala občutljivih družbenih in kulturnih tem ter poskušala razbijati tabuje glede ženskega telesa in spolnosti. Madonna je celo povezala to cenzuro z zahvalnim dnevom: »Hvaležna sem, da mi je uspelo obdržati razum skozi štiri desetletja cenzure, seksizma, starostne diskriminacije in šovinizma. To se popolnoma časovno ujema z lažmi, s katerimi smo zrasli in verjeli, da so priseljenci v miru delili kruh z ameriškimi staroselci, ki so pristali v novem svetu. Bog blagoslovi Ameriko,« je sklenila Madonna.