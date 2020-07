Ringo proslavil 80 let

REUTERS PICTURES Bobni so njegovo največje veselje. FOTO: Fred Prouser/Reuters

Vesel, ker ga ne prepoznajo

20

studijskih albumov je posnel na samostojni poti.

Še naprej si želi le igrati bobne.

Desetletje rekordov

The Beatles veljajo za eno najuspešnejših zasedb vseh časov, čeprav so delovali zgolj deset let. A je bilo to desetletje izjemno plodovito: izdali so 13 studijskih albumov in podrli številne prodajne rekorde. Med drugim so zabeležili več kot 50 uvrstitev na ameriški lestvici najbolj prodajanih singlov Hot 100, od tega 20 prvih mest. Skladba Let It Be je skupini leta 1971 prinesla oskarja za izvirno filmsko glasbo.

Hvaležen je za preteklost, veseli se prihodnosti. Še vedno verjame v ljubezen in mir, glasba je še vedno njegovo največje veselje. Z glasbo je tudi letos zaznamoval svoj osebni jubilej, ki je bil tokrat okrogel, a zaradi pandemije omejen na virtualno praznovanje.Kljub temu jeprepričan, da bodo njegova sporočila znova dosegla ves svet, pri tem pa so mu pomagali številni prijatelji iz sveta glasbe.Leta 2008 je začel tradicijo prav posebnega rojstnodnevnega slavja, ki ga od takrat zaznamujejo v skoraj tridesetih državah po svetu. Osrednje dogajanje je na velikem odru v Hollywoodu ob podpori več sto oboževalcev in sodelovanju drugih zvezdnikov, letos pa se je praznovanje preselilo na zaslone, kjer so se mu pridružili sirin, skupaj so se poklonili glasbenemu ustvarjanju in pa pozivom za enakopravnost temnopoltih, je zadovoljen nekdanji beatle, ki je dosegel častitljivi jubilej, 80. rojstni dan.»Nastopam več kakor nekoč, imam tudi po dve turneji na leto. Pa tudi sicer sem zelo zaposlen, imam osem vnukov in celo enega pravnuka. Življenje mi je postreglo s številnimi lepimi trenutki, povrhu pa delam v poslu, kjer se mi ni treba upokojiti. Delam lahko, kolikor želim, in pri 80 se zanesljivo še ne bom ustavil!« je pojasnil Ringo, ki se je rodil v britanskem Liverpoolu kotin že pri trinajstih zakorakal v svet glasbe. Ta mu je bila v veliko uteho med prebolevanjem tuberkuloze, takrat mu je namreč učitelj glasbe podaril majhen boben in takoj mu je postalo jasno, kaj si želi početi v življenju.»In to še vedno počnem, nič drugega si ne želim kakor igrati na bobne,« pove zvezdnik, ki se je 1962. pridružil znameniti zasedbi, kjer je zamenjal takratnega bobnarja, in the Beatles so začeli pisati zgodovino. Skupina se je po številnih vrhuncih, a tudi nesoglasjih in pritiskih javnosti leta 1970 razšla, v glasbi pa Ringo sproščeno uživa šele zadnja desetletja, v samostojni karieri. »Zdaj sem star in me nihče več ne prepozna, tako grem lahko v miru v restavracijo, pa me ne bo nihče nadlegoval. Odkar moramo nositi maske, je vse skupaj še lažje!« se namuzne bobnar, ki je kljub vsemu ponosen na dediščino beatlov: »Vsak, ki se želi resno ukvarjati z glasbo, posluša naše skladbe in se uči. Naša glasba je še vedno zelo živa.«Ringo, ki je v zasebnem življenju ponosen mož, oče, dedek in pradedek, pa tudi vegetarijanec in oboževalec meditacije, je v samostojni karieri izdal kar 20 studijskih albumov, zadnjega, What's My Name, lani. Ukvarjal se je z igralstvom, posnel je nekaj dokumentarcev in posodil glas. Za svoje delo je prejel številne nagrade, dvakrat je vpisan v dvorano slavnih rock'n'rolla, od leta 1988 kot beatle, od 2015. pa kot samostojni ustvarjalec. Leta 2018 je prejel tudi britanski viteški naziv za dosežke na področju glasbe.