Rihanna pričakuje prvega otroka

Uporabila je med zvezdnicami priljubljen trik. Počasi rastoči trebušček je Rihanna skrivala pod prevelikimi ohlapnimi oblačili, da nihče ne bi posumil, da je njena ljubezen z raperjem A$AP Rockyjem obrodila sad. No, govorice o pevkini morebitni nosečnosti so sicer vzklile novembra, ko so jo na rodnem Barbadosu razglasili za narodno junakinjo in je bil v oprijeti obleki njen običajno ploski trebušček morda nekoliko izbočen, a jih je lepotica v hipu zatrla.

Zaljubila sta se leta 2020. FOTO: Osebni Arhiv

Toda očitno je v žaru prvih mesecev nosečnosti le želela uživati zasebno z ljubljenim, zdaj, naposled pripravljena na veliko razkritje, pa je to storila v povsem svojem slogu. Kljub naletavanju snežink in temperaturam pod ničlo je sredi newyorških ulic, v partnerjevi domači soseski Harlem, razprla plašč, pod njim pa ni bilo nič, in tako razkrita razgalila že močno okrogel trebušček. Ta je pripovedoval glasneje od tisoč besed, da bo Rihanna verjetno že (v pozni) pomladi prvič postala mamica.

Povabila ga je na Barbados

Januarja 2020 je po vodi splavala njena triletna ljubezen z arabskim milijarderjem Hassanom Jameelom, a Rihanna, ki je tedaj ravno dobro prestopila mejnik 30 let, je vse bolje slišala tiktakanje biološke ure. Vedela je, da si v desetih letih želi otroke, morda celo tri ali štiri, na to pot pa je bila povsem pripravljena stopiti celo sama.

Nosečnost je zakrivala s prevelikimi oblačili. FOTO: Profimedia

»Družba ženskam, ki se za materinstvo odločijo brez partnerja, prigovarja, da so morale nekje nekaj storiti narobe. Odsotnost očeta zmanjšuje njihovo vrednost matere, čeprav je edino, kar je pomembno, zdrav in srečen odnos med mamo in otrokom. Z očetom ali brez. Zato, ja, brez težav bi imela otroke tudi sama, brez moškega!« je bila tedaj odločna Rihanna, a je usoda imela zanjo drugačne načrte. Čeprav je ravno dobro propadlo njeno razmerje s Hassanom, je po tihem in skrivaj njeno prijateljevanje z A$AP-om začelo preraščati v nekaj večjega in lepšega. Sprva tej porajajoči se romanci nista dajala prevelikega pomena, le uživala sta v družbi drug drugega, dokler ga Rihanna decembra tistega leta ni povabila na Barbados, kjer iz leta v leto v družinskem krogu preživlja božič. Vsekakor jasen znak, da ne gre le za mimobežno romanco!

»Njuno razmerje je še zelo sveže, a sta se mu predala z vsem srcem,« je takrat povedal vir. Omreženi raper je kakšnega pol leta pozneje, bilo je maja lani, razkril, da je v Rihanni našel žensko svojega življenja. »Je ljubezen mojega življenja. Zame je vredna več kot milijon drugih skupaj. Ko pride prava, to preprosto veš. In ona je tista prava.« Pravi pa je očitno tudi on zanjo, tudi ker sta delila sanje o družini.

»Če mi je to zapisano v kartah, sem prepričan, da bom izjemen, odličen oče,« je dejal. To bo že kmalu lahko začel dokazovati.

Nosečnosti nista skrivala le pred svetom, tudi pred najbližjimi, saj je celo pevkin oče Ronald veselo novico izvedel le nekaj dni pred javnostjo. »Tudi sam sem šele izvedel. Res pa je, da že preteklih pet let poslušam, da je moja hči noseča. Toda ko me je poklicala in mi dejala, da ima dobre novice, sem takoj vedel, kaj bo sledilo. Preč sem od sreče!« je dejal njen oče, prepričan, da bo odlična mama.

33 let imata oba starša v pričakovanju.

»Zelo zaščitniška je do svojih bratov, nečakov in otrok na splošno. Mislim, da ji je materinstvo namenjeno. Spoznal sem tudi A$AP-a in je krasen dečko.« Dodal je, da že ima dva vnuka, zato zdaj drži pesti, da bi dobil vnukinjo, deklico, ki ga bo spominjala na Rihanno kot malčico.