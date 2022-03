Rihanna pričakuje deklico?

Pevka Rihanna naj bi še pred poletjem prvič postala mama. O spolu otroka, ki ga pričakujeta z raperjem A$AP Rockyjem, javno ne želita govoriti, zato so bili njeni oboževalci toliko bolj navdušeni, ko so jo pred dnevi opazili med nakupovanjem otroških reči v Los Angelesu ter med izdelki zagledali krilca in obleke za dojenčka.

Zato so nekateri prepričani, da bosta glasbenika dobila hčerko, a so drugi nekoliko previdnejši pri ugibanju. »Če si eden najbolj znanih ljudi na svetu in greš v trgovino, je jasno, da te bo nekdo opazil in fotografiral. In če nočeš razkriti spola otroka, najdeš način, da to storiš. Zato jaz stavim na fantka, dekliške reči je kupila, da bi vas zavedla,« je denimo pod objavo na družabnem omrežju zapisala ena od pevkinih oboževalk.

Pevko so zalotili med nakupovanjem otroških oblačil, med katerimi so bili krilca in obleke.

Rihanna in Rakim Athelaston Mayers, kot je raperjevo rojstno ime, se sicer poznata že desetletje, ves ta čas sta tudi glasbeno sodelovala, a iskrica je med njima preskočila šele leta 2019 ali 2020. Decembra 2019 sta se prvič pojavila skupaj na rdeči preprogi britanskih modnih nagrad, še 11 mesecev pa je trajalo, preden sta tudi uradno oznanila, da sta par. Nedolgo za tem je Rakim med pogovorom za eno od revij priznal, da je Rihanna ljubezen njegovega življenja, to pa bo zdaj okronal še naraščaj.