Rihanna je rodila ...

Rihanna in A$AP Rocky sta dobila tretjega otroka, veselo novico pa je par potrdil na Instagramu.

Rocky Irish Mayers, je kratko zapisala pevka in s tem ganila na milijone sledilcev. To je ime njune deklice, ki se je rodila 13. septembra, mami in očka pa zdaj uživata s svojim tretjim otrokom.

Par je nosečnost napovedal maja na prireditvi Met Gala, kjer se je Rihanna pojavila v črtasti obleki in z ogromnim klobukom, razkazovala pa je tudi nosečniški trebušček. Rocky, ki je bil eden od častnih gostiteljev večera, je tedaj izjavil:

»Čas je, da ljudem pokaževa, kaj sva ustvarjala. Vesela sva, da so vsi veseli za naju, ker sva tudi midva res srečna.«

Par ima navado, da svoje nosečnosti razkrije na spektakularen način, leta 2023 je denimo Rihanna svet z nosečniškim trebuščkom presenetila med nastopom na Super Bowlu. Sin Riot Rose se je rodil kasneje istega leta.

Svojega prvorojenca, RZA-ja, sta pozdravila maja 2022. Zvezo sta prvič javno potrdila leta 2020.

Rojstva hčerke sta se razveselila le nekaj mesecev po tem, ko je bil A$AP Rocky februarja v Los Angelesu oproščen obtožb zaradi posedovanja orožja.

Rihanna je bila ves čas prisotna na sojenju in je na zaključne obravnave pripeljala tudi njuna sinova.

Zvezdnica je devetkratna dobitnica nagrade grammy, na lestvici billboardovi lestvici ima na prvem mestu kar 14 hitov, med njimi We Found Love, Work, Umbrella in Disturbia. Leta 2017 je ustanovila svojo uspešno kozmetično linijo Fenty Beauty.

A$AP Rocky je kariero začel leta 2011 s hip-hop skupino A$AP Mob, leta 2013 je izdal prvi studijski album Live, Love, A$AP.

Nominiran je bil za dve nagradi grammy in nedavno zaigral ob Denzelu Washingtonu v filmu Spikea Leeja Highest 2 Lowest, piše The Star.