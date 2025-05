Rihanna je na Met Galo prišla zadnja in šokirala z videzom: sedaj ni več dvoma

Kot vsako leto na prvi majski ponedeljek, je včeraj zvečer potekala prireditev Met Gala, na kateri so se tudi letos zbrali številni zvezdniki, med drugim Diana Ross, Zendaya,Colman Domingo, Lizzo, Nicole Kidman ...

Gostje napravljeni v skladu z letošnjo temo Superfine: Tailoring Black Style, kar bi lahko prevedli kot Izjemno: Oblikovanje črnega sloga, ki je poklon pomenu mode pri oblikovanju temnopolte identitete, so se sprehodili po modri preprogi Metropolitanskega muzeja umetnosti v New Yorku.

Udeleženci, ki jih osebno izbere glavna urednica revije Vogue Anna Wintour, predstavljajo vrhunski izbor vplivnežev iz sveta zabave, oblikovanja, športa in filantropije.

Prav Anna Wintour je že pred dogodkom razkrila, da je Rihanna edina znana osebnost, ki ji je na Met Galo dovoljeno priti z zamudo. Občudovalci in fotografi so jo potrpežljivo čakali in niso bili razočarani.

Za največji modni večer je pevka nosila posebej zanjo ustvarjeno kreacijo oblikovalca Marca Jacobsa. Poigrala se je z vzorci in proporci, videz je dopolnila s širokim klobukom in pikčasto kravato.

Z jasno vidnim nosečniškim trebuščkom je milijarderka potrdila, da z življenjskim sopotnikom in so-gostiteljem letošnje prireditve, A$AP Rockyjem, pričakujeta tretjega otroka.

V zadnjih tednih je bila ustvarjalka številnih hitov v središču ugibanj glede tretje nosečnosti, saj je vedno nosila ohlapna oblačila, a je o morebitnem povečanju družine molčala.

Rihanna in A$AP že imata dva otroka: dvoletnega sina RZA Athelstona Mayersa in Riota Rosa Mayersa, ki je star eno leto.

Met Gala ni edini večji dogodek, ki ga je pevka izkoristila za razkritje nosečnosti.

Da pričakuje drugega otroka, je na podoben način obelodanila leta 2023, ko je med nastopom na Super Bowlu pokazala nosečniški trebušček.

S tem je postala prva oseba, ki je noseča nastopila kot glavna zvezda med polčasom te, v Združenih državah Amerike zelo priljubljene športne prireditve, navaja Mirroir.