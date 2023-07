Ricky Martin se ločuje

Ricky Martin in njegov mož Jwan Yosef se po šestih letih zakona ločujeta. »Odločila sva se, da končava najin zakon z ljubeznijo, spoštovanjem in dostojanstvom do najinih otrok ter s spoštovanjem tega, kar sva kot par doživela v vseh teh čudovitih letih. Zdaj je najina največja želja ohraniti zdravo družinsko dinamiko in odnos, osredotočen na mir in prijateljstvo, da bi še naprej skupaj vzgajala naše otroke ter da bi ohranili spoštovanje in ljubezen, ki ju imamo drug do drugega,« je par zapisal v skupni izjavi.

Spomnimo, Martin in Yosef sta se začela videvati leta 2015. Svojo zvezo sta potrdila leto kasneje, ko sta tudi oznanila zaroko. Leta 2017 sta se poročila. V zakonu sta se jima s pomočjo nadomestne matere rodila dva otroka - leta 2018 rojena hči Lucija in sin Renn, ki je v družino prišel leto pozneje.

Ricky ima pred tem dvojčka, 15-letna sinova Mattea in Valentina, ki ju je prav tako rodila nadomestna mati in ju bo še naprej vzgajal kot samohranilec. Z Jwanom si bosta delila skrb za mlajše dva otroka.