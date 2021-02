Ricki Lake tretjič pred oltar

Ne moreta verjeti svoji sreči, da sta se našla. FOTO: Osebni Arhiv

Njena pogovorna oddaja Ricki Lake Show, ki jo je izstrelila med zvezde, se je na malih zaslonih vrtela med letoma 1993 in 2004.

Zaljubezen ni nikoli prepozno. Ni pomembno, koliko pomladi že imaš za sabo. Ni pomembno, kolikokrat si se v ljubezni že opekel. Nov začetek, zaradi katerega začneš radostno in optimistično strmeti v jutri, se ti lahko pripeti kadar koli.»Drug drugega sva morala uščipniti, da lahko sploh verjameva, da sva se našla v tem obdobju svojih življenj,« je čivknila igralka in voditeljica pogovornih oddaj, ki se po dveh ločitvah in pri 52 letih spet počuti kot najstnica. Kot noro in brezglavo zaljubljena najstnica. Zahvala gre, s katerim se poznata šele dobro leto, a vendar že vesta, da sta drug z drugim našla tisti manjkajoči košček. Kar sta potrdila z bleščečim zaročnim prstanom, ki se je minuli konec tedna zalesketal na zvezdničini roki.V sfero znanih je Ricki izstrelila pogovorna oddaja, ki se je v prvi vrsti osredotočala na razmerja. A čeprav je Ricki pred prižganimi kamerami morda delovala kot strokovnjakinja za medčloveške odnose in razmerja, se ji je v praksi pošteno zalomilo. Njen prvi zakon z, ki je tudi dal dva otroka, je po okroglem desetletju 2004. namreč razpadel in jo pustil s krvavečim srcem. Srčna bolečina je bila tako skeleča, da je Ricki sama sebi obljubila, da podobne napake nikoli več ne bo ponovila in nikoli več srca predala moškemu.A je besedo požrla, saj se je osem let pozneje v skrivni ceremoniji zaobljubila. Tudi njima večnost ni bila namenjena. Poslovila sta se že po treh zakonskih letih. Še dokončno in nepreklicno pa so se med njima pretrgali vsi stiki še dve leti pozneje, ko si je Christian, ki se je boril z bipolarno motnjo, vzel življenje.»Odvrtela so se štiri leta, odkar je svet izgubil čudovito dušo. Christian bo v mojem srcu vedno ostal moj največji učitelj,« se je pred desetimi dnevi, na četrto obletnico njegove smrti, spominu na pokojnega moža poklonila Lakova. A če je del nje žaloval zaradi nesmiselne izgube moškega, ki ga je nekdaj ljubila, pa je drugi del njenega srca še kako živel in utripal.Kdaj so se v Ricki začela rojevati nežnejša čustva, ki jih je v njej očitno prebudil Ross, ni znano. A videvati naj bi se začela pred nekaj več kot enim letom, četudi sta svojo ljubezen prvič javno razkrila šele minuli december. V seveda novodobnem slogu z objavo skupne fotografije na Rickijinem profilu na instagramu. Na začetku tega meseca pa je zvezdnica že vzhičeno zakričala svetu, da ljubi.»V teh nekaj mesecih si mi prinesel toliko radosti, miru in smeha! Ne morem verjeti, kako srečno dekle sem. Hvala, da si izbral mene,« mu je na njegov rojstni dan ljubko izpovedala čustva. Več kot očitno obojestranska, saj je Burningham le nekaj tednov pozneje že padel na eno koleno in jo prosil, naj bo njegova žena. »Tako sem vznemirjena, da lahko z vami delim to srečno novico. Zaročena sem! Ross je moja oseba. Čudovit je, globoko ga ljubim in sem neizmerno hvaležna, da me tudi on ljubi. Najino skupno naslednje poglavje bo prelepo,« je prepričana, da so pred njima krasna leta.»Hvaležna in radostna sva ob zavedanju, kaj naju čaka. Oba sicer že odrasla, najini otroci so zapustili domove, pa vendar se počutiva, kot bi bila spet najstnika.«