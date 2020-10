Ricka Moranisa napadli na ulici

Po premoru spet pred kamere

Nič kriv, nič dolžen se je zjutraj odpravil po opravkih in se okoli pol osme znašel na napačnem kraju.je namreč nič hudega sluteč hodil po newyorški soseski Upper West Side, ko ga je mimoidoči s pestjo boksnil v obraz, zbil po tleh, nato pa, kot bi ne bilo nič, nadaljeval svojo pot. »Kri mi vre od besa. Najdite tega moškega! Nihče se ne dotakne Ricka Moranisa!« se je na napad – neizzvan in povsem naključen, kot ga je ocenila newyorška policija – že odzval Rickov stanovski kolega, zaradi nasilnega dogodka je v šoku tudi zvezdnik, s katerim sta komaj prejšnji mesec posnela oglas, režiserpa se je oglasil, da zdaj povsem razume, čemu se je Moranis več desetletij ogibal Amerike in raje živel v rodni Kanadi. »Imel je prav.«V 80. letih minulega stoletja je bil domač in priljubljen obraz velikih platen. Rick je namreč tisti prikupno zmedeni znanstvenik, ki nas je zabaval v komediji z znanstvenim pridihom Draga, pomanjšal sem otroke in njenih dveh nadaljevanjih, v vlogi piflarskega računovodje pa se je v Izganjalcih duhov (in njegovem nadaljevanju) spoprijel s paranormalnimi pojavi. A je v iztekanju prejšnjega stoletja skoraj izginil z obličja zemlje. Zaradi smrti ljubljene žene je filmskim kameram obrnil hrbet in se namesto karieri posvetil njunima otrokoma. Ki pa sta zdaj odrasla in samostojna, zato se je Moranis postopno začel vračati k sedmi umetnosti, kar pa ga je zdaj pošteno boksnilo v obraz. Dobesedno. Igra je bila namreč tista, zaradi katere ga je iz domače Kanade spet začelo zanašati čez mejo, tu pa je zdaj boleče okusil nasilno stran Amerike.Po nesmiselnem napadu brez motiva se je igralec zaradi bolečin v glavi, hrbtu in desnem kolku brž odpravil v bližnjo bolnišnico. Dan pozneje, ko je že okreval doma, so ga obiskali možje postave posebne enote, ki so jo v mestu, ki nikdar ne spi, na novo ustanovili zaradi porasta kriminala. Od začetka pandemije se je v New Yorku v primerjavi s prejšnjim letom število umorovzvišalo za 40 odstotkov, za skoraj toliko tudi število vlomov, nova enota je nastala z željo, da bi njeni člani pomagali žrtvam takšnih in drugačnih zločinov, kolikor jim pač lahko. »Dobro mu gre. Močan je. Okreva,« je dejal detektiv, eden izmed šesterice, ki so igralca obiskali, da preverijo njegovo počutje in vzamejo izjavo. Čeprav jim je v pomoč tudi posnetek nadzorne kamere, ki je nasilni incident ujela v svoj objektiv. Kot tudi napadalca v črnih hlačah, supergah in puloverju s kapuco in napisom I (srček) NY, medtem ko mu je dobršen del obraza zakrivala zaščitna maska. A jim ga še ni uspelo ujeti, zato za informacije ponujajo 2100 evrov nagrade.