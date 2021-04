Richard Clayderman nad korono s klavirjem

Pandemija je življenje spremenila vsem, tudi zvezdnikom. Zaradi nje je moral marsikaj v svojem vsakdanu spremeniti in prilagoditi tudi sloviti pianist Richard Clayderman, ki je za Slovenske novice spregovoril o življenju v Franciji. »Prvo zaprtje se je začelo pred enim letom. Tedaj smo menili, da to ne more trajati več kot mesec ali dva. Ampak eno leto pozneje smo še vedno zaprti ali polovično zaprti. Lahko smo šli po nakupih in na sprehod v park, a največ eno uro. Pariza pa včasih sploh ni bilo mogoče zapustiti,« je dejal glasbenik, vajen, da je stalno na poti, bodisi po Franciji...