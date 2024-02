Režiser se je moral soočiti z obtožbami še ene ženske

Zabavno industrijo na drugi strani luže, v Ameriki, so leta 2017 začele pretresati obtožbe spolnega nasilja in izkoriščanja. V središču je bil medijski mogotec Harvey Weinstein, ki pa je zgolj sprožil plaz na stotine podobnih obtožb in dal zagon gibanju #MeToo (#JazTudi). S sedemletno zamudo je to gibanje proti spolnemu nasilju, tako se zdi, doseglo tudi Francijo, ki jo že dlje pretresajo obtožbe o seksizmu in spolnih zlorabah, ki naj bi se v francoski kinematografiji dogajale več desetletij.

77 let je danes star francoski režiser.

V Franciji se je vse začelo z Gerardom Depardieujem, ikono francoskega filma, nad katerim visi obtožba posilstva in več deset obtožb spolnega napada in nadlegovanja. A Depardieu očitno še zdaleč ni edini spolni plenilec. Podobno je svoj vpliv očitno izkoriščal tudi režiser Benoît Jacquot. Tega je že na začetku meseca posilstva obtožila igralka Judith Godrèche, katere izpoved pa je vlila pogum njeni stanovski kolegici Isild Le Besco, da je tudi spregovorila in obremenila znanega francoskega filmarja.

Največ obtožb v francoski kinematografiji leti na Gerarda Depardieuja.

Prva, ki je prstom pokazala na Jacquota, je bila Godrècheva, ki je na začetku februarja proti njemu vložila kazensko ovadbo zaradi posilstva mladoletnice. Stara je bila namreč komaj 14 let, ko jo je leta 1986 opazil tedaj 39-letni filmar. Njegovo dvorjenje jo je sprva odbijalo, ne nazadnje je bila še otrok, on pa odrasel moški.

»Ta zgodba je podobna zgodbam ugrabljenih otrok, ki nimajo nobenega stika z zunanjim svetom in tako o svojem ječarju ne morejo misliti slabo,« pravi Judith Godrèche. Ko zdaj gleda nazaj, lahko namreč reče, da ni bila zapeljana, temveč zmanipulirana v šestletno razmerje s četrt stoletja starejšim. Stanovala sta skupaj, zaradi njega je prekinila stike s prijatelji, to nezdravo razmerje pa je bilo zasičeno z nasiljem in psihičnim terorjem. Med drugim ji je prepovedal jemati kontracepcijo, ji narekoval, kaj lahko je, kako dolge lase naj ima, izkoriščal jo je kot igračko v sadomazohističnih seksualnih igricah.

Francijo pretresajo obtožbe o seksizmu in spolnih zlorabah.

Jacquot je Judithine obtožbe zavrnil. A že so priletele Isildine, ki je grobo orisala »uničujoči vpliv«, ki ga je nanjo imelo njuno razmerje. To se je začelo pri njenih 16 in njegovih 52 letih. »Razmerje je bilo destruktivno, v njem sem izgubila samo sebe. Nekaj je bilo fizičnega nasilja, predvsem v jezi, ogromno pa psihičnega.« In to jo je zaznamovalo tudi za naprej, tega slabega vzorca preprosto ni znala razkleniti. »Pozneje sem z drugimi moškimi doživela še hujše stvari, ker sem bila pripravljena potlačiti samo sebe za nekoga drugega.« Zato zdaj razmišlja – tako njen odvetnik Benjamin Chouai – o kazenski ovadbi.