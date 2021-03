Režiser Izganjalke vampirjev na sramotilnem stebru

Joss Whedon naj bi izrabljal svoj visoki položaj in ustvarjal sovražno delovno ozračje. FOTO: ANTHONY HARVEY/GETTY IMAGES

Glas, ki je zadonel v igralskih krogih

Filmar ni smel ostajati sam z Michelle Trachtenberg.

se je v priljubljeni seriji Izganjalka vampirjev s prijatelji borila proti nočnim krvosesom, demonom in pošastim pekla. A očitno igralke niso bile boja proti zlim silam le pred prižganimi filmskimi kamerami, pač pa so na svojevrstnega zlikovca, proti kateremu pa so bile tedaj skoraj povsem nemočne, naletele tudi v zakulisju. »Skoraj dve desetletji sem molčala in iskala izgovore za dogodke, ki jih še do danes nisem predelala. A ne morem biti več tiho!« je, ki je igrala Cordelio Chase, s prstom pokazala na ustvarjalca serije, ki da je ustvaril toksično delovno ozračje, jo trpinčil, poniževal, zasmehoval in na koncu odpustil. S svojo izpovedjo pa si Charisma ni le olajšala duše, pač pa opogumila še druge, da so stopile naprej in delile podobne in vse prej kot lepe izkušnje dela pod Whedonom.Naslajal se je v svoji moči in zlorabljal visok položaj v filmski industriji. V tem so si Charisma, Sarah Michelle inedine, četudi je vsaka nekoliko drugače doživljala sodelovanje z Whedonom, ki bi ga vse najraje izbrisale iz spomina. Najbolj v podrobnosti je šla Charisma, ki je Cordelio Chase igrala tako v Izganjalki vampirjev kot v spin-off seriji Angel, kjer je bila ena glavnih junakinj. Povsod pa čutila Jossov strup. »Zlorabljal je svoj položaj in ustvarjal strupeno, sovražno delovno okolje,« je dejala. Ljudi je ščuval drugega proti drugemu. Poskušal je ustvariti tekmo za njegovo naklonjenost, seveda s kaznimi za poražence. Večkrat ji je grozil z odpovedjo. Njegovo pogosto kruto vedenje pa je dobilo nove in večje razsežnosti, ko je zanosila. Tedaj jo je, ko je bila v četrtem mesecu, pred kolegi zasmehoval, da je debela, jo celo vprašal, ali namerava otroka obdržati. »Vse bolj osebno me je napadal, moj značaj, moja prepričanja, obtožil me je, da sabotiram serijo. Ko sem rodila, pa me je odpustil,« je dejala in še dodala, da je vse, kar je doživljala med snemanji z Whedonom, pri njej povzročilo »kronične telesne posledice, s katerimi se še vedno bori«.Charismin glas se ni izgubil. Nasprotno, zadonel je v igralskih krogih, kot v odmev pa so se začeli oglašati še drugi. In predvsem druge. »Čeprav sem ponosna, da je moje ime povezano z Buffy Summers, pa ne želim, da je za vselej povezano z imenom Joss Whedon. Več ne bom rekla, saj se osredotočam na družino. A stojim na strani žrtev zlorabe in sem ponosna, da so spregovorile,« se je oglasila glavna zvezda serije Sarah Michelle Gellar, ki je spodbudila tudi Trachtenbergovo, v seriji mlajšo sestrico Dawn, da je izpostavila, da se je Whedon vedel povsem neprimerno. »Mi vemo, kaj je delal. In kar je naredil, je bilo slabo. Zelo slabo. A zmagale smo me, saj smo preživele!« je čivknila in še dodala, da je na snemanju veljalo celo nenapisano pravilo, za katero pa so vedeli vsi, da Whedon nikakor ne sme v prostoru ostati sam z njo.Niso le igralke tiste, ki so sklenile razgaliti filmarjevo pravo naravo. Proti njemu je spregovorila tudi bivša žena, češ da jo je med njunim zakonom, ki mu je 2016. odzvonilo po skupnih 21 letih, varal z igralkami, sodelavkami in oboževalkami, njun odnos pa izrabljal, da je ohranjal kuliso poštenjaka in filmarja, ki daje glas močnim ženskim likom.