Režiser filma o agentu 007: James Bond je bil posiljevalec (VIDEO)

Legendarnega agenta 007, Jamesa Bonda, je po mnenju mnogih najbolje upodobil legendarni škotski igralec Sean Connery. A kot je za The Hollywood Reporter ocenil ameriški režiser Cary Joji Fukunaga je bil James Bond Seana Conneryja v resnici posiljevalec.



Fukunaga je sicer režiser zadnjega, že 25. filma od tajnem agentu No Time to Die, ki bo 30. septembra prišel v kinematografe. V njem bo kot James Bond še zadnjič nastopil Daniel Craig.







Ob tem je režiser spomnil na sceno iz filma Thunderball (Operacija Grom) iz leta 1965 , ko James Bond spozna medicinsko sestro Patricijo Fearing, ki jo je igrala Molly Peters. Na silo jo poljubi, potem ko ga je odrinila, kasneje pa je dodala, naj o vsem skupaj ne pove njenemu šefu, da je ne bi odpustili.



Tajni agent ji odvrne:»Mislim, da bo moj molk imel ceno,« in jo odvleče v sobo in sleče, čeprav je medicinska sestra dejala, da si tega ne želi.



Na režiserjeve komentarje se je odzvala tudi Barbara Broccoli, producentka filma Operacija Grom, ki je poudarila, da se je lik James Bonda skozi leta zelo spremenil.



