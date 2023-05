Revež, vedno v senci kraljevih dam

Čeprav je bil princ Charles rojen kot bodoči vladar in so ga temu primerno vzgajali od prvega dne, je trajalo desetletja, preden se je navadil biti v središču pozornosti ter ustrezno komunicirati z ljudmi in se jim prikupil. Zato ga je toliko bolj razburilo, ko je opazoval mlado in sprva izjemno sramežljivo Diano, kako hitro se je prilagodila na novo vlogo ter na svojo stran vsak dan dobivala več in več ljudi.

Kate po priljubljenosti prekaša kralja. FOTO: Andrew Matthews, Reuters

Kjer koli sta se pojavila, so ljudje vso pozornost usmerili v njegovo soprogo, zaradi česar je Charlesa začelo razjedati ljubosumje. A, kot kaže, se bo moral navaditi, da nikoli ne bo številka ena, četudi je postal kralj, opozarja poznavalec Tom Bower, ki je o kralju Karlu III. napisal tudi eno izmed biografij. »Komaj je stopil iz Dianine sence, se je pojavila Kate Middleton, ki jo ljudje prav tako obožujejo, kot so nekoč njegovo bivšo ženo. Vse raziskave javnega mnenja kažejo, da sta Kate in William veliko bolj priljubljena od Karla III., kar mu zagotovo ni pogodu, ne nazadnje je on kralj,« je Bower komentiral nedavni obisk kralja in njegove snahe na razstavi cvetja v londonski četrti Chelsea, ko so ljudje v trenutku, ko se je pojavila Kate, pozabili, da je tam tudi kralj Karel III.

Kate se zaveda, da kralja ne sme zasenčiti, zato se oba z Williamom trudita, da ne bi preveč izstopala.

»Kate je lepa, karizmatična, enako kot nekoč Diana, a v nasprotju z njo se zaveda, da kralja ne sme zasenčiti, zato se oba z Williamom trudita, da ne bi preveč izstopala. Žal jima večinoma ne uspe, a se vsaj trudita, zato jima Karel ne sme preveč zameriti,« pa je prepričan Richard Eden, ki prav tako že desetletja spremlja življenje kraljevih in dogodke na britanskem dvoru.