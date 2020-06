Rešuje stanovanjski problem, a le za najbogatejše

Monako postaja premajhen za vse, ki si tam želijo živeti. FOTO: Damiano Mariotti/getty Images

Nova soseska s parkom, javnim parkiriščem, promenado in marino bo stala na šestih hektarjih, kjer je danes morje.

10

ljudi si bo lahko tam privoščilo vilo.

Monako je bil od nekdaj zaželena destinacija, tako počitniška kot stalna, posebno med najbogatejšimi. Tam je nekaj največjih in najbolj priljubljenih igralnic na svetu, ob obali je dovolj prostora za privez jaht, poleti ne manjka luksuznih zabav in tudi sicer je Mediteran med višjimi sloji zelo priljubljen. Hkrati je Monako najgosteje poseljena monarhija na svetu, kjer se na dveh kvadratnih kilometrih površine stiska skoraj 40.000 ljudi. Ker je tudi davčna oaza, mu mnogi običajni zemljani pravijo igrišče slavnih in bogatih, ni jih malo, ki so deželico označili kar za utopijo, tudi zato, ker so tamkajšnje nepremičnine navadnim smrtnikom tako rekoč nedosegljive. Kljub temu se Monako spopada s prenaseljenostjo in povpraševanju po nepremičninah ni videti konca. Princse je zato odločil, da deželo »poveča«.o je mogoče z zasutjem obalnega pasu in princ načrtuje, da bo na šestih hektarjih, kjer je danes morje, že stala nova stanovanjska soseska, v kateri bo več vil. Te bodo različnih velikosti, od 100 do 1500 kvadratnih metrov, in temu primerno različnih cen, najbrž pa ni treba posebej poudarjati, da si bodo tudi tiste najmanjše lahko privoščili le redki. Kot je dejal, monaški direktor programov javnih del, se bodo cene nepremičnin na obalnem pasu gibale okrog 100 milijonov evrov, kar pomeni, da jih bo kupilo natanko deset ljudi. »Na hitro smo preučili, kaj bomo v prihodnosti potrebovali, kakšne nepremičnine in koliko. Izkazalo se je, da je povpraševanje veliko, še posebno si ljudje želijo hiš s pogledom na morje, še bolje tik ob obali. Del obale, kjer smo se lotili gradnje, je edini, kjer lahko željam ustrežemo in hkrati uredimo javni prostor, na katerem bodo lahko vsi uživali. Imel bo javno parkirišče, marino, park in ob obali promenado,« je dejal princ Albert, ki pričakuje, da se bo do leta 2026 v Monako preselilo okrog 2700 ljudi, ki jim morajo ponuditi streho nad glavo, in ta projekt, vreden dve milijardi evrov, je prvi korak k uresničitvi tega.Povpraševanje po nepremičninah v tej mali sredozemski deželi je tako veliko zato, ker morajo tisti, ki želijo zaprositi za stalno bivališče, v njej imeti ali biti najemniki nepremičnine. V Monaku že živijo teniški as, glasbenikainter poslovnež, nesojeni tast pokojne princese, ki je umrla v prometni nesreči skupaj z njegovim sinom