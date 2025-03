»Resno? Trump?« Odziv bivše Tigerja Woodsa na njegovo novo ljubezen

Še preden je različne medije preplavila vest, da je Tiger Woods v razmerju z Vanesso Trump, bivšo ženo Donalda Trumpa mlajšega, je za novo romanco nekdanjega moža izvedela njegova bivša žena Elin Nordegren.

Odkar se je leta 2010 vsem na očeh njun zakon končal, je bil slavni golfist povezan z več ženskami, nedvomno pa je njegova zveza z Vanesso zaradi njene preteklosti deležna največ pozornosti.

Kako se je odzvala bivša

Viri poročajo, da naj bi Woods preden je javno razkril svoje novo razmerje, poskrbel, da je ta informacija dosegla njegovo bivšo, s katero gojita prijateljski odnos.

S tem namenom jo je poklical že konec leta 2024, piše Daily mail in navaja, da je bil pogovor sprva malo neroden.

Nordegren naj bi namreč presenečena vzkliknila: »Resno? Trump? Zares?« Hitro pa je sprejela novico, podpira Tigerja in je vesela, da je čustveno stabilen.

»Ne, drug od drugega ne pričakujeta, da si bosta dajala blagoslove glede novih zvez, ampak zaradi otrok ostajata v stiku in ni jima vseeno, s kakšnimi osebami njuna potomca preživljata čas,« je pojasnil vir.

Več kot Tigerjeva bivša

Elin Nordegren ni le bivša žena golfista. Nekdanja švedska manekenka je trdo delala, da si je po ločitvi ustvarila svoje življenje in je uspešno obvladovala izzive so-starševstva z Woodsom. Par je bil pred odmevno ločitvijo zaradi njegovih skokov čez plot leta 2010 poročen šest let in ima dva otroka hčerko Sam Alexis ter sina Charlieja Axela.

Kljub grdemu koncu zakona sta Nordegren in Woods skozi leta zgradila močan prijateljski odnos. Woods je v preteklosti iskreno spregovoril o njunem odnosu po ločitvi: »Ves čas se pogovarjava. Poskušava si pomagati ob vseh priložnostih. Je ena izmed mojih najboljših prijateljic.«

Od manekenke do varuške in diplomirane psihologinje

Preden je spoznala Woodsa, je bila Nordegrenova manekenka in varuška.

»Ko sem bila mlajša, sem delala kot model, vendar tega nisem nikoli dojemala kot poklic,« je dejala v intervjuju iz leta 2010. Ko je kot varuška delala za švedskega golfista Jesperja Parnevika je leta 2002 spoznala Woodsa.

Tiger Woods in Elin Nordegren leta 2009 FOTO: Hans Deryk/ Reuters

Po skoraj treh letih zveze sta se oktobra 2004 poročila na zasebnem obredu na Barbadosu. Ločitev šest let kasneje je bila zanjo težka, na koncu je prejela 100 milijonov dolarjev odškodnine.

Izrazila je hvaležnost za finančno varnost, ki ji jo je ta dogovor zagotovil, vendar je jasno povedala, da denar ni enako sreča. »Seveda olajša stvari,« je dejala. »Imam priložnost biti s svojimi otroki kolikor želim, in imam možnost potovati, da obiščem svojo družino.«

Po ločitvi se je osredotočila na pridobivanje dodatne izobrazbe in je leta 2014 iz psihologije diplomirala na koližu Rollins.

Romantično življenje po ločitvi

Elin je trenutno srečna s partnerjem, NFL igralcem Jordanom Cameronom, s katerim ima tri otroke, Arthurja, Zeto in Freyo. Je tudi mačeha Tristanu, Cameronovemu sinu iz prejšnje zveze.

Elin Nordegren FOTO: Profimedia

Občasno je bila povezana z drugimi osebami. Leta 2013 naj bi bila v zvezi z milijarderjem Christopherjem Clineom, vendar je leta 2017 zaokrožila govorica, da sta se razšla.

Na žalost je Chris, skupaj s hčerko Kameron, tragično umrl v nesreči s helikopterjem leta 2019.

Vse o razmerju Vanesse in Tigerja

V preteklosti sta bila Vanessa in Tiger pogosto fotografirana v javnosti, kar je zbudilo ugibanja o romanci med njima. To je Woods, ki ima več kot 6,4 milijona sledilcev, potrdil na omrežju X, ko je z objavo razkril svoje razmerje z Vanesso.

Napisal je: »Ljubezen je v zraku, in življenje je boljše s tabo ob meni! Veseliva se najine skupne poti skozi življenje.«

Ob tem je zaprosil tudi za spoštovanje zasebnosti: »V tem trenutku bi cenili zasebnost za vse, ki so blizu našim srcem.«