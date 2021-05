Resnica o princih Williamu in Harryju

Podporniki in oboževalci kraljevske družine na Otoku so upali, da bosta brata William in Harry po pogrebu princa Filipa, moža kraljice Elizabete II., zakopala bojno sekiro, a se to žal naj ne bi zgodilo. Nekaj besed sta izmenjala na pogrebu, menda tudi po njem, danes pa komunikacije med njima sploh naj ne bi bilo več, poroča Daily Star.



Zamere naj bi bile na obeh straneh. O svojih težavah sta v intervjuju pri Oprah Winfrey spregovorila Meghan Markle in princ Harry. Intervju je vrgel precej grd madež na kraljevo družino, v precej slabi luči je bila prikazana tudi Williamova žena Kate Middleton. Prav to naj bi bil razlog za zamero princa Williama, ki je vseeno ob nekaterih priložnostih branil svojega brata.

​Kraljevi pisec Duncan Larcombe je v eni od kolumn napisal, da bo pod pregovornim mostom moralo preteči še precej vode, preden se bodo rane na obeh straneh zacelile.

