Resnica o odnosu med Benom Affleckom in Jennifer Garner

Potem, ko se je Ben Affleck ločil od Jennifer Lopez in ga je bilo večkrat opaziti v družbi njegove prve žene Jennifer Garner so se pojavila namigovanja, da se med njima nekaj plete.

A vir je za Us Weekly povedal, sta Affleck in Garnerjeva dobra prijatelja in da so vse govorice o morebitni romanci med njima smešne.

Affleck se po nedavni razvezi posveča karieri in družini, tako on kot Garnerjeva pa sta osredotočena na sodelovanje pri vzgoji njunih treh otrok, 19-letne Violet, 16-letne Seraphine in 13-letnega Samuela.

Jennifer Garner in Ben Affleck sta bila, preden sta se leta 2015 ločila, poročena deset let in v zadnjih nekaj mesecih večkrat opažena na dogodkih, povezanih z njunimi otroki.

Nedavno so ju fotografski objektivi ujeli na Samuelovi 13. rojstnodnevni zabavi.

Vendar to ne pomeni, da razmišljata o tem, da bi znova postala par: igralka je že od leta 2018 v zvezi s poslovnežem Johnom Millerjem.

»Med Johnom in Jen je vse v redu,« je ekskluzivno za Us povedal vir in govorice, da je Miller ljubosumen na to, da Garnerjeva preživlja več časa s svojim bivšim možem, označil za neresnične:

»Tisti, ki so jima blizu, ne vedo ničesar o nobenih težavah.«

Čeprav sta Garnerjeva in Affleck že pred desetletjem končala zakon, sta kot bivša zakonca in starša treh otrok ohranila dober odnos. Med Affleckovo ločitvijo od Lopezove mu je Jennifer Garner stala ob strani:

»Ben in Jennifer sta prijatelja, imata odličen odnos in skupaj vzgajata otroke,« je ekskluzivno za Us Weekley že avgusta lani razkril še en vir in dodal: »Za oba so otroci na prvem mestu.«

»Med njima je globoko zaupanje visoka raven spoštovanja,« je še pojasnil vir in poudaril, da si česa več noben od njiju ne obeta.