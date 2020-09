Resnica o Kolindi Grabar Kitarović: več let je trpela in jokala

REUTERS PICTURES Kolinda Grabar Kitarović. FOTO: Kacper Pempel, Reuters

Bivša hrvaška predsednicaje po dolgih letih neprestanih bolečin našla čas zase in za svoje zdravje. Po poročanju hrvaškega Jutarnjega je bila Grabar Kitarovićeva v petek operirana v zagrebškem kliničnem centru. Operacija na hrbtenici, natančneje na vretencih C4 in C5, naj bi potekala dobro, zato pričakujejo, da bo v nekaj dneh odpuščena iz bolnišnice, a po posegu jo vseeno čaka večmesečno okrevanje.Kirurg naj bi ji poskušal razbremeniti pritisk na vratnih vretencih zaradi hernije medvretenčnih ploščic.Bližnji sodelavci Grabar Kitarovićeve pa so hrvaškim medijem še razkrili, da je bivša predsednica dolga leta trpela zaradi bolečin v hrbtenici. »Javnost ni videla, koliko je prejokala. Zapestje jo je tako bolelo, da ni mogla narediti pesti,« je za 24sata dejal vir in dodal, da je kar štiri leta odlagala to operacijo, ker se je posvečala vodenju države. »To je bil eden izmed glavnih razlogov, da je bila na volilni dan, ko je videla izid, vidno olajšana.«Dodal je še, da je dolgo trpela bolečine in čakala na pravi trenutek. Bližnji sodelavec je še povedal, da so poleg hernije diska vratnega vretenca odkrili tudi hernijo v spodnjem delu.