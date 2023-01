Resnica o grobu princese Diane: zato ni odprt za javnost

Tragična smrt princese Diane leta 1997 je en od tistih dogodkov, ob katerih se je ustavil čas in bo za vedno ostal v spominu vseh, ki so mu bili tako ali drugače priča ter so spremljali dogajanje po njem.

Ljudska princesa je stara 36 let umrla v prometni nesreči v predoru l'Alma v Parizu.

Njena smrt je povzročila množično žalovanje po vsem svetu, saj so se s princeso zaradi njenega življenja, delovanja in človeškega pristopa čutili povezani mnogi, čeprav je večina žalujočih nikoli ni srečala v živo.

