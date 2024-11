Resnica o Elonu Musku: neprepoznaven je, vedno jočem

Ameriški milijarder 53-letni Elon Musk in njegova bivša partnerka pevka 36-letna pevka Claire Grimes Boucher, znana kot Grimes sta se razšla lani, ona pa je spregovorila o težkem boju za skrbništvo, ki še traja.

Nekdanja partnerja imata skupaj tri otroke: X Æ A-X-ja, Exa Dark Sideræla in Techna Mechanicusa.

Spor okoli skrbništva se je začel leta 2023, ko sta Elon in Grimesova eden proti drugemu vložila tožbi in je od konca lanskega leta zaprt za javnost, piše Business Insider.

Čeprav do sedaj nista nikoli javno govorila o sodnem procesu, so pevko oboževalci spraševali, zakaj ne deluje na novih glasbenih projektih, ta jim je govorila na omrežju X:

»Leto dni sem preživela ob borbi za skrbništvo v državi, ki je nepravična do mam. Moje objave na instagramu in manekenstvo so uporabili kot dokaz, da nisem dobra mama.

Borila sem se tudi s tem, da se odmikam od ljubezni mojega življenja, saj on postaja vse bolj neprepoznaven in ni več moški, v katerega sem se zaljubila. Pet mesecev nisem videla otrok.

Kadar se nisem borila zanje, sem samo spala in jokala,« je zapisala Grimesova.

Država, ki jo omenja kot nepošteno do mam in njihovih pravic je Teksas. Bivša partnerja namreč nista soglašala, katero sodišče naj bi razsojalo o nujnem primeru.

Medtem ko je Grimesova izbrala Kalifornijo, kjer živi, so odvetniki Elona vztrajali pri Teksasu.

Kot je Business Insider že poročal, so zakoni družinskega sodišča v obeh enaki, je pa res, da v Teksasu obstaja kapica na preživnino za tri otroke, najvišja tam znaša nekaj več kot 2600 evrov, medtem ko v Kaliforniji omejitve ni in bi moral Musk po odloku tamkajšnjega sodišča, če bi razsodilo v korist mame, plačevati veliko več denarja.