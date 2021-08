Rešila se je zasvojenosti in dobila raka

Ob službo zaradi skeča

Z rakom se je srečala večkrat, kot bi želela. Pred sedmimi leti ji je rak na požiralniku vzel brata, tri leta pozneje je zaradi njega umrla njena sestra, zdaj pa je zahrbtna bolezen pokazala svoje zobe tudi njej. »Imam raka na pljučih, čeprav nisem nikoli kadila,« je na začetku tedna razkrila komedijantka, le nekaj ur po objavi, ki je šokirala njene oboževalce, pa je že prestala operacijo odstranitve desnega pljučnega krila. »Operacija je potekala v redu, kot načrtovano in brez neprijetnih presenečenj. Kathy je v redu in okreva,« je dejal njen predstavnik in dodal, da so zdravniki optimistični. Raka so ji namreč odkrili v prvem stadiju, zaradi česar zvezdnica upa, da se bo lahko ognila obsevanjem in kemoterapiji ter bo čez kak mesec že lahko tekala naokoli. Kar bi bil naposled svetel žarek v peklenskih štirih letih, ki so za njo. Skoraj sočasno z razkritjem nevarne zdravstvene diagnoze je zabavna in običajno nasmejana rdečelaska namazanega jezika namreč tudi priznala, da je zabredla v odvisnost od tablet in si lani celo poskušala vzeti življenje.Zvezdničin pekel se je začel leta 2017, ko jo je ponesrečen, po mnenju nekaterih tudi precej neokusen skeč, za katerega je pozirala s podobo odsekane in okrvavljene glave, stal službo pri CNN. Po tistem je tudi spoznala, da mnogi, ki so se izdajali za njene prijatelje, to še zdaleč niso bili, dobivati je začela grožnje s smrtjo in, še huje, grozili so tudi njeni družini, celo sestri, ki se je tedaj borila z rakom. Pobeg pred depresijo, ki jo je vsrkavala vse globlje, je našla le v tabletah. Te ji je sprva predpisal zdravnik, nekatere, da bi ji pomagale spati, in druge, da je lažje prenašala bolečine po poškodbi komolca. A je Kathy žal spoznala, da z njihovo pomočjo tudi ne čuti več tolikšne teže življenja. »V tablete sem se zaljubila. Bile so odkritje! Spoznala sem, da z njimi uravnavam razpoloženje, spim, še celo bolečine po poškodbah so izginile,« je razmišljala na začetku, niti zavedala se ni dobro, da nad njimi ni imela več nadzora ona, pač pa so bile tablete tiste, ki so imele na vajetih njo. »Bolj ko sem bila odvisna, pogosteje sem razmišljala o samomoru. Prišla sem celo do točke, ko sem bila prepričana, da bi bila smrt edina dobra odločitev, napisala sem že samomorilsko sporočilo,« je povedala, še zadnji korak čez rob pa je nato naredila preteklega junija in si življenje tudi v resnici poskušala vzeti. »Kakšna ironija, komaj pred enim letom sem si želela le umreti, zdaj, ko se borim z rakom, pa si želim le živeti.«Po poskusu samomora lansko poletje je pristala na psihiatriji, kjer se je z moževo podporo in s pomočjo strokovnjakov začela reševati odvisnosti. »Razstrupljanje je bilo peklensko. Več mesecev me je oblivalo, nisem in nisem mogla nehati drgetati, na nogah nisem bila stabilna. Ko sem si, denimo, umivala zobe, me je moral podpirati mož, da se nisem zgrudila na tla.« Toda zdaj je to za njo, že približno eno leto je trezna, a z novim izzivom pred sabo – ugnati raka.