Reševanje tajskih dečkov na velikem platnu

REUTERS PICTURES Zahteven projekt je na svoja pleča prevzel režiser Ron Howard. FOTO: Lucas Jackson/Reuters

PRESS RELEASE Howard je vešč prenašanja resničnih dogodkov na filmski trak, ne nazadnje stoji tudi za uspešnico Apollo 13. FOTO: Press Release

Trinajst življenj

58

milijonov evrov bo prinesla produkcija.

Julija 2018 so bile vse oči uprte v Tajsko. V jamo Tham Luang, v kateri je po močnem deževju in poplavljanju ostalo ujetih 12 dečkov in njihov nogometni trener. Verjetno ni bilo žive duše, ki ne bi napetih 18 dni trepetala za mlada življenja in z zadrževano sapo spremljala mednarodne reševalne akcije, v kateri je sodelovalo kar 90 potapljačev z vseh koncev sveta. Po dramatičnem reševanju pa so nato okoli oble zadoneli vzkliki navdušenja in olajšanja, ko so reševalci celotno trinajsterico, četudi izmučeno in lačno, iz teme podzemnega sveta potegnili na plan in vrnili v objeme družin. Takšno dramo, polno čustev in adrenalina, lahkospiše le življenje, vseeno pa je bilo verjetno vprašanje časa, kdaj bodo zgodbo, ki je polnila naslovnice svetovnih časopisov, pograbili filmarji. In čakati ni bilo treba prav dolgo. V sledečih dveh letih je bilo odmevno reševanje popisano že v dveh knjigah, lani je režiserneverjetno zgodbo prenesel tudi na filmski trak, a s poudarkom na potapljačih, zdaj pa se je reševanja mladih tajskih nogometašev lotil še oskarjevec, ki bo marca prihodnje leto začel snemanje filma Trinajst življenj (Thirteen lives). A ne na Tajskem, temveč v Avstraliji. Delno morda, ker so bili med reševalci tudi Avstralci, delno zaradi filmarjevih izvrstnih izkušenj v sodelovanju z avstralskimi umetniki, nekaj pa je verjetno pridalo tudi, da bo osem milijonov evrov v proračun dodala Avstralija.Ron Howard je eden tistih filmarjev, ki verjamejo, da življenje piše najboljše in najbolj neverjetne zgodbe. Tako bi lahko vsaj sklepali po naboru njegovih največjih uspešnic, saj se je s filmom Apollo 13 lotil odmevne prekinjene misije na Luno leta 1970, na velika platna je prenesel tudi vrsto odličnih biografij, kot sta Čudoviti um in Cinderella Man: legenda o boksarju ter zgodovinske drame, kot je Nixon/Frost. Zato morda niti ni neverjetno, da se je lotil še največje reševalne akcije v zgodovini Tajske.Četudi se je resnična akcija odvijala na severu Tajske, bo Howard snemal v Avstraliji, v zvezni državi Queensland. Notranjost jame bo umestil na z gorovjem obdano območje v okolici mesta Gold Coast na jugovzhodu Queenslanda. »V preteklosti sem plodovito sodeloval z avstralskimi umetniki, kot soin. Navdušen sem, da sem dobil priložnost, da bom lahko spet snemal v Avstraliji in razširil seznam sodelavcev, ki so se vselej izkazali z izjemno delovno etiko,« je povedal ustvarjalec, ki bo za prihajajoči film, posnet po resničnih dogodkih, združil moči s studiema MGM in Imagine Entertainment za produkcijo, ki jima je avstralska vlada tudi namenila denar. S tem vložkom si Avstralija namreč prizadeva za mednarodne projekte, ki bodo v prihodnjih sedmih letih Avstralcem ustvarili tisoče delovnih mest v filmski industriji. Po napovedih ministra za komunikacijo, spletno varnost in umetnostbo le produkcija filma Trinajst življenj gospodarstvu prinesla več kot 58 milijonov evrov ter ustvarila približno 435 delovnih mest za igralsko zasedbo in ekipo. Produkcija naj bi vključila tudi delo okoli 300 avstralskih podjetij, tudi tista, ki se ukvarjajo z digitalnimi in vizualnimi učinki, saj naj bi se pri filmu precej zanašali na najsodobnejšo tehnologijo.Zgodba o reševanju tajske otroške nogometne ekipe ni edina, ki jo bo Howard snemal na avstralskih tleh. Režiral bo namreč tudi animiran projekt, ki temelji na knjigi za otroke. Še tretje zmagoslavje za filmsko industrijo pa je, da se bo triler Escape from Spiderhead, v katerem bo glavno vlogo prevzel postavni zvezdnik Chris Hemsworth, prav tako odvijal v Avstraliji, na Zlati obali.