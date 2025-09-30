Reševanje Guccija pred slabo prodajo

Slovita italijanska modna hiša Gucci je na milanskem tednu mode predstavila prvo kolekcijo novega kreativnega direktorja Demne Gvasalie, ki ga je najela po odstavitvi Sabata de Sarna.

Gucci je utrpel kar 25-odstotni padec prodaje v drugem četrtletju, kar je resen problem za lastnika Keringa, francoski multinacionalni holding, specializiran za luksuzno blago. De Sarno je stavil na zadržano urbano eleganco, ki je kritikom ugajala, a je bila za sodobno občinstvo preveč dolgočasna. Demna, znan po provokativnih potezah pri Balenciagi, naj bi prinesel več drznosti in zabave.

Demi Moore se je sprehodila po modni brvi in bila glavna zvezda satiričnega filma, ki je pospremil Demnovo prvo kolekcijo za modnega velikana. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Med desetletnim delovanjem pri Balenciagi so se prihodki z ocenjenih 390 milijonov dolarjev povečali na skoraj dve milijardi dolarjev.

Slavna modna hiša računa, da bo Demna ponovil uspeh, ki ga je doživel pri Balenciagi. FOTO: Getty Images

Odprtje je bilo nekonvencionalno: namesto klasične modne brvi je občinstvo videlo film Spika Jonza in Haline Reijn Tiger z Demi Moore v vlogi izmišljene Barbare Gucci, »predsednice Guccija in zvezne države Kalifornija«. Film, mešanica Hiše Gucci in Substance, je v satiričnem tonu prikazal družinsko dinamiko znamke, hkrati pa nakazal, da mora Gucci pomeniti več kot oblačila. Demna je ob premieri poudaril, da »če bi bil Gucci oseba, bi imel odločen in drzen značaj – bil bi nekdo zabaven, a inteligenten, z močnim stališčem, ki bi hotel uživati v življenju«. Predstavljenih je bilo 37 novih kosov, ki so na prodaj v desetih butikih po svetu. Ključni elementi hiše, kot so torbice z bambusovim ročajem in svilene bluze, ostajajo, a v Demnovi interpretaciji ­dobijo svežo podobo: rutke spominjajo na Jackie Onassis in hkrati na vzhodnoevropsko ulično modo, logotipi se gibljejo med prefinjenim in ­provokativnim.

Gucci je skozi zgodovino najbolj zasijal z oblikovalci, ki so izzivali meje – od Toma Forda do Alessandra Micheleja. Demna zdaj stoji pred nalogo oživitve hiše, ki je na prelomnici med konservativno tradicijo in potrebo po ­vznemirjenju. Pri Gucciju upajo, da bo Gruzijec ponovil uspeh, ki ga je doživel pri Balenciagi, kjer je leta kot kreativni direktor nasledil Alexandra Wanga. Med Demnovim desetletnim delovanjem pri Balenciagi so se prihodki modne hiše z ocenjenih 390 milijonov dolarjev povečali na skoraj dve milijardi dolarjev.