Reševalna akcija Ivice Kostelića trajala pet ur. Objavljene fotografije in video posnetek (FOTO in VIDEO)

Patruljni čoln črnogorske vojske je ob helikopterski podpori v ponedeljek zvečer iz razburkanega morja pri izlivu reke Bojane pri Ulcinju rešil nekdanjega hrvaškega vrhunskega alpskega smučarja Ivico Kostelića in njegovega prijatelja iz Francije, je zapisala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Po poročanju številnih medijev iz Črne gore in Hrvaške je avanturistično razpoložena Kostelića in njegovega prijatelja med vožnjo s kajakom presenetilo poslabšanje vremena z močnim vetrom. Valovi, ki so bili višji od treh metrov, so prevrnili njuno plovilo in odvleklo ju je daleč od obale.

FOTO: Črnogorska policija

Klic na pomoč

Po klicu na pomoč je takoj stekla reševalna akcija, iz razburkanega morja pa ju je rešila posadka patruljnega čolna črnogorske mornarice. Njuno zdravstveno stanje je bilo stabilno, patruljni čoln pa je z obema ponesrečencema v pristanišče v Bar priplul okoli 22.45.

Akcija je trajala polnih pet ur na državni meji med Črno goro in Albanijo v zelo neugodnih vremenskih razmerah s štiri metre visokimi valovi, je poročala Radiotelevizija Črne gore.

FOTO: Črnogorska policija

»Tako kompleksno usklajeno akcijo vseh državnih organov v Črni gori, skupaj s kolegi iz RCC Tirana, smo uspešno izvedli ob zavedanju, da je potekala na zelo zahtevnem območju izliva reke Bojane v Jadransko morje, ki je terjala precejšnje število človeških življenj,« so sporočili iz Uprave pomorske varnosti, poroča Slobodna Dalmacija.

Nekdanji vrhunski smučar

Nekdanji vrhunski alpski smučar Kostelić je med letoma 1997 in 2015 dosegel 26 zmag na tekmah za svetovni pokal. V zbirki ima tudi štiri srebrna odličja z zimskih olimpijskih iger v Torinu 2006, Vancouvru 2010 in Sočiju 2014 ter tri različnega leska s svetovnih prvenstev v St. Moritzu 2003, Garmisch-Partenkirchnu 2011 in Schladmingu 2013.

Po koncu tekmovalne kariere se je zdaj 45-letni Kostelić lotil številnih avanturističnih podvigov, kot sta prečkanje Islandije in Grenlandije s smučmi ter prečkanje Atlantskega oceana z jadrnico.