Renee Zellweger na skrivaj načrtuje poroko

V ljubezniI ji ni in ni steklo. Njeni romanci s soigralcema Jimom Carreyjem in Jackom Whitom sta se izpeli že po enem letu. Z Bradleyjem Cooperjem je bila zgolj leto dlje. Zakonu s Kennyjem Chesneyjem je odklenkalo po pičlih štirih mesecih, pri čemer je Renee Zellweger kot razlog za zahtevek za razveljavitev navedla prevaro.

Zvezdnica je izbrančevega najmlajšega sina Hudsona sprejela kot svojega. FOTO: Profimedia

Zaradi tolikšne smole so mediji zvezdnico večkrat primerjali z njenim verjetno najslavnejšim filmskim likom Bridget Jones, ki se je podobno neuspešno pehala za ljubeznijo in čez njo skoraj naredila križ. A kot se je za Bridget zgodba končala srečno, se bo morda tudi v zvezdničinem resničnem življenju. Prijateljem je menda že sporočila, da sta se s srčnim izbrancem Antom Ansteadom po tihem zaročila in zdaj podobno tiho načrtujeta poroko.

Ji je kot njenemu filmskemu liku Bridget Jones uspelo razbiti urok nesrečnih ljubezni? FOTO: Press Release

Odličen par

Anta je spoznala med snemanjem dobrodelne oddaje Celebrity IOU: Joyride leta 2021, v kar je oskarjevka privolila le zaradi poklona leto prej umrli prijateljici in publicistki Nanci Ryder. »Večkrat se šalim, da je bil Ant Nancijino darilo,« je hudomušno pripomnila igralka, ki se ji je ob tem široko režalo. Brezglave zaljubljenosti pač ni mogla skriti. Britanski televizijski voditelj ji je spodnesel tla pod nogami, v nobenem razmerju še ni bila tako srečna. »Odličen par sta. Včasih se zgodi, da se dva srečata in med njima preprosto klikne,« je povedal poznavalec.

Le nekaj dni, preden se je začelo šepetati o zaroki in skorajšnji poroki, sta zaljubljenca objavila družinsko fotografijo z Antovima najstarejšima otrokoma. FOTO: Osebni arhiv

Svoje ljubezni ni želela obešati na veliki zvon. Vse njene medijsko odmevne romance so se končale s solzami. Podobno je zasebnost varoval Ant, on tudi zato, ker se je v istem mesecu, ko je spoznal Renee, ločil od druge žene Christine Hall, s katero je bil v bitki za skrbništvo nad sinom Hudsonom. In v tem slogu, naj zasebno ostane zasebno, sta zaljubljenca tudi nadaljevala. O svojem odnosu nista na dolgo in široko razpredala, raje sta tiho preživljala čas drug z drugim in ob tem poglabljala svoja čustva. »Vzela sta si čas, ne želita hiteti, želita, da jima uspe,« je razkril vir in dodal, da so njuni najbližji že lani jeseni zaslutili, da bo poroka. »Noro srečna sta in vzhičena ob misli na skupno prihodnost, a v nič se ne želita zapoditi.« Zato sta odnos počasi gradila, korak za korakom. Prvega večjega sta naredila letošnjo pomlad, ko je Ant prodal svojo hišo in sta našla novo, le zanju, ki je bila obema všeč.

Bo Renee kmalu spet nevesta? FOTO: Infusny-146 Roger Wong/infphoto.com

Aprila sta zaživela na koruzi, ta mesec pa je sledila še naslednja velika prelomnica. Družinska fotografija zaljubljencev z njegovima otrokoma iz prvega zakona. Precej jasen znak, da postajajo družina. In to bodo morda že kmalu postali tudi na papirju. »Svoje načrte skrivata kot strogo varovano skrivnost. Nikakršne najave ne bo. A Renee je najbližjim in najtesnejšim prijateljem že zaupala, da načrtuje poroko, ki bo tudi skrajno tajna. Njen odnos z Antom je trden, noro sta zaljubljena in komaj čakata, da se zavežeta drug drugemu.«