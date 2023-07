Renata, mama mladega nogometaša, pri 47 zažiga na Instagramu

Julij je postal še nekoliko bolj vroč, ko je svoje videe na spletu objavila Renata Lovrinčević Buljan, pišejo hrvaški mediji. To je mama Hajdukovega mladega talenta Borna Buljana, od katerega veliko pričakujejo.

Seksi mama promovira novo linijo kopalk in navdušuje sledilce s svojo podobo. Pred 20 leti je zmagala na tekmovanju Miss Universe in še danes ima izoblikovano postavo. Videti je in je v super formi, in to pri 47 letih.

Sledilci so jo zasuli s komplimenti. Pravijo, da ji kopalke odlično pristajajo.