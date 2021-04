Rekviziti iz kinouspešnic na dražbi

Niso ga izgubili

Za koliko bo šla naglavna maska mačke ženske, ki jo je upodobila seksi Michelle Pfeiffer? FOTO: Press Release

Vrhunec dražbe bo prosojen prototip ksenomorfa, ki velja za eno najboljših filmskih pošasti. FOTO: Press Release



Med draženimi rekviziti so tudi rokavice s škarjami Edwarda Škarjerokega. FOTO: Press Release

Najbolj zagrizeni ljubitelji filmov, sploh znanstvenofantastičnega in domišljijskega žanra, ki imajo nekaj pod palcem, so verjetno že začeli nekoliko nestrpno in z velikim pričakovanjem odštevati do 28. aprila. Hollywoodska dražbena hiša, ki si je ustvarila ime z draženjem filmskih kostumov, rekvizitov in drugih filmskih spominkov, bo konec aprila filmoljubcem namreč ponudila možnost, da si kupijo košček svojih filmskih sanj.»Na voljo bo več kot 400 predmetov iz največjih kinouspešnic in filmskih franšiz minulih 50 let, mnogi bodo javnosti ponujeni prvič,« piše na spletni strani dražbene hiše Julien, ki je aprilsko dražbo odela v barve znanstvene fantastike in domišljijskih svetov s kančkom akcije. Umri pokončno, Osmi potnik, Harry Potter, Batman, Edward Škarjeroki, Brazgotinec so le nekateri izmed filmov, katerih delčke bo mogoče kupiti. Glavna zvezda dneva pa bo skoraj nedvomno redek prototip prosojnega ksenomorfa iz Osmega potnika, ki še danes velja za eno najboljših filmskih pošasti vseh časov. Okoli 50.000 evrov je znesek, ki ga pričakujejo za ta biser filmske zgodovine.Osmi potnik, čeprav je od premiere preteklo že 42 let, še vedno velja za enega boljših znanstvenofantastičnih filmov vseh časov, sledila so mu še štiri nadaljevanja. Na dražbi se bo mogoče potegovati za obleko, ki jo je v četrtem nadaljevanju, Ponovno vstajenje, nosila osrednja junakinja Ripley v podobi. Iz tega istega dela bo na voljo tudi kostum, ki ga je oblekla. Oba sta delo z oskarjem ovenčanega oblikovalca, ki pa ju bo verjetno zasenčil prototip ksenomorfa v njegovi naravni velikosti.Čeprav so ga uporabljali le v predprodukciji, saj je režiserv filmunato uporabil drugo, neprosojno različico, ki se je boljše izkazala pod snemalnimi lučmi, velja danes za enega najredkejših artefaktov, povezanih s franšizo. Tudi ker se je dolgo mislilo, da so prototip ali izgubili ali uničili. Za med pa bosta verjetno šla kostum zunajzemeljskega predatorja iz filma Alien proti predatorju in usnjen multifunkcionalen brezrokavnik, ki ga je v originalnem Predatorju nosilNa svoj račun bodo prišli ljubitelji vsega, povezanega z nočnim varuhom ulic mesta Gotham, Batmanom. Ti se bodo lahko zagrebli za kostum s kapuco, ki ga je kot nočni maščevalec nosil, nadalje za Batmanovo masko, pod katero se je skrival, ali pa morda za naglavno masko Catwoman, ki jo je nosila originalna ženska mačkaIz sveta filmske akcije pa bodo morda med bolj zaželenimi predmeti iz danes zimzelene uspešnice Umri pokončno, ki jeizstrelila med največje akcijske zvezde. Na dražbi bodo namreč ponujali njegovo (zamazano) spodnjo majico s tokom za pištolo, ki ju je nosil kot neustrašni policist John McClane, kot tudi vžigalnik zippo in policijsko značko, brez katerih ni šel nikamor. Med oblačilnimi kosi, ki so podobno pisali filmsko zgodovino, je še tridelna črtasta obleka, ki jo je v vlogi gangsterja Tonyja Montane v uspešnici Brazgotinec nosil šestkratni oskarjevecMineva 20 let, odkar je svet zavzela (filmska) vročica Harryja Potterja, to okroglo obletnico pa bodo zaznamovali tudi na dražbi z nekaj rekviziti iz te čarobne franšize. Med drugim bo mogoče kupiti eno od slavnih izgubljenih pisem – s pečatom akademije in naslovljeno na Omaro pod stopnicami na Privet Drivu 4 –, ki so v prvem filmu poskušala prileteti do Harryja.Prav sprejemno pismo na akademijo je namreč tisto, s katerim se čarobna zgodba začne. Kupiti bo mogoče tudi Potterjevo čarobno paličico ali pa registrsko tablico letečega avtomobila. In ko smo že pri čarovniji, novega lastnika bodo po dražbi dobile tudi škarjaste rokavice, ki jih je v vlogi Edwarda Škarjerokega nosilv pravljični stvaritvi režiserja. To je le delček tega, za kar se bodo filmski sladokusci zagrebli konec prihodnjega meseca.