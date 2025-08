Redko v javnosti: skrivnostna hčerka Ozzyja Osbourna se je pojavila na njegovem pogrebu

V sredo, 30. julija, so se v britanskem Birminghamu – rojstnem kraju legendarnega pevca skupine Black Sabbath – poslovili od Ozzyja Osbourna, ki je umrl 22. julija v starosti 76 let. Na pogrebnem sprevodu se je zbrala njegova družina, med njimi pa je posebno pozornost pritegnila hčerka Aimee Osbourne, ki se sicer le redko pojavlja v javnosti.

Aimee, oblečena v črn kostim z naglavnim pajčolanom in baretko, je bila vidno ganjena, medtem ko je skupaj z mamo Sharon Osbourne, sestro Kelly, bratom Jackom in polbratom Louisom Osbournom stala na znamenitem mostu, imenovanem Black Sabbath, v središču mesta. Kelly jo je nežno držala za roko, medtem ko so si vsi skupaj vzeli trenutek za slovo od očeta, ki je zaznamoval svetovno glasbeno sceno kot »Princ teme«.

»Obdan z ljubeznijo«

Ob novici o smrti so člani družine Osbourne za revijo People dali skupno izjavo: »Z žalostjo, ki jo je težko opisati z besedami, sporočamo, da je naš ljubljeni Ozzy Osbourne danes zjutraj preminil. Ob njem je bila družina, obdan je bil z ljubeznijo. Prosimo za spoštovanje do zasebnosti v teh težkih trenutkih.«

Ozzy s hčerko Kelly. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Ozzy je imel skupaj šest otrok – z nekdanjo partnerico Thelmo Riley sta imela hčerko Jessico in sina Louisa, poleg tega je posvojil njenega sina Elliota iz prejšnje zveze. Z ženo Sharon, s katero sta bila poročena več kot 40 let, je imel Aimee, Kelly in Jacka.

Aimee ni želela biti del šova

Medtem ko sta Jack in Kelly med letoma 2002 in 2005 skupaj s staršema nastopala v resničnostni seriji The Osbournes na MTV, se Aimee za sodelovanje ni odločila, saj je želela ohraniti zasebnost. Kasneje se je preizkusila kot igralka v glasbeni adaptaciji Viharnega vrha na MTV, sicer pa je pevka synth-pop skupine ARO, ki je leta 2015 izdala svoj prvi singel Raining Gold – pesem, navdihnjeno z življenjem v senci slavnega očeta.

Člani družine Osbourne, ki so nastopali v resničnostnem šovu.

Poklon glasbene elite

Po Ozzyjevi smrti so se legendarnemu rokerju poklonili številni svetovno znani glasbeniki. Elton John, Yungblud in člani skupine Black Sabbath so na družbenih omrežjih delili spomine na ikoničnega frontmana. Posebno ganljiv je bil poklon kitarista Tonyja Iommija, ki je za ITV News povedal, da ga je novica močno pretresla: »Zdi se mi, da se je res zadrževal do tistega zadnjega nastopa – in potem se je poslovil od oboževalcev. To je bil njegov konec.«

Ozzy se je namreč 5. julija letos še zadnjič povzpel na oder, v rodnem Birminghamu je znova združil moči z Iommijem, Billom Wardom in Geezerjem Butlerjem – člani izvirne zasedbe Black Sabbath.

Ozzy Osbourne s svojo družino na 54. podelitvi nagrad Emmy v Los Angelesu 22. septembra 2002. Od leve so Ozzy, žena Sharon in otroci Kelly, Robert in Jack. FOTO: Fred Prouser Reuters

»Za princa teme, ki je prinesel svetlobo«

Britanski glasbenik Yungblud, ki je na tem nastopu zapel pesem Changes iz leta 1972, je čustveno zapisal, da je bil Ozzy njegov »Severni pol«, vse odkar pomni: »To, da sem to pesem zapel zate pred množico, ki te je ljubila, mi je največja čast v življenju. Obljubim, da jo bom izvajal vsak večer do konca svojih dni,« je zapisal.

Ob tem je dodal: »Upam, da si zgoraj nekje s kozarcem v roki skupaj z Randyjem. Za princa teme, ki je prinesel svetlobo. Rad te imam, Ozzy.«