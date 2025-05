Redko jih pokaže: vsi otroci Lauren Sanchez

Lauren Sanchez je mama 24-letnega Nikka, ki ga ima z nekdanjim igralcem ameriškega nogometa Tonyjem Gonzalezom, in 18-letnega Evana ter 17-letne Elle iz zakona bivšim možem Patrickom Whitesellom.

Svoje otroke le redko izpostavlja, ob posebnem dnevu pa je objavila skupno fotografijo z vsemi tremi. Na materinski dan, ki ga v Združenih državah praznujejo drugo nedeljo v maju, je ob posnetku z njimi zapisala:

Lauren Sanchez z otroki FOTO: Zaslonski posnetek IG Lauren Sanchez.

»Hvala, ker ste me izbrali za svojo mamo. Najboljši dan doslej. Ves moj svet na eni fotografiji.«

Lauren, ki je z Jeffom Bezosom zaročena od leta 2023, je že večkrat javno izrazila, koliko ji pomeni preživljanje časa s svojimi otroki, pa tudi z otroki zaročenca.

»Običajno soboto preživimo skupaj, večerjamo z otroki, kar je vedno zabavno, ker nikoli ne veš, kam bo v njihovi družbi zašel pogovor,« je v intervjuju za The Wall Street Journal pojasnila januarja 2023. »Smo kot družina Brady!«

Njuna razširjena družina vključuje tudi štiri otroke Jeffa Bezosa z nekdanjo ženo MacKenzie Scott: sina Prestona, rojenega leta 2000, še dva biološka sinova in eno posvojeno hčerko, katerih imena in starosti javnosti niso znani.

MacKenzie in Jeff sta ob razhodu v skupni izjavi zapisala:

»Kot zakonca sva imela čudovito skupno življenje in vidiva tudi svetlo prihodnost kot starša, prijatelja, partnerja v različnih projektih in kot posameznika, ki sledita lastnim podvigom.

Čeprav se oznake spreminjajo, ostajamo družina in ostajamo prijatelji.«

Tudi Lauren ohranja tesen odnos s Tonyjem, očetom svojega najstarejšega sina, in njegovo ženo October »Tobie« Gonzalez.

»Tony in njegova žena sta moja najboljša prijatelja,« je še povedala za The Wall Street Journal. »Letos sta bila z nami za zahvalni dan. Na to sem zelo ponosna.«

»Sin mi je dejal, da je najsrečnejši fant na svetu, ker lahko praznuje zahvalni dan z obema staršema, čeprav sploh nista več poročena.«