Recept za popolno kraljico: pogum, zvestoba, trdo delo in dragulji

Minuli konec tedna, natanko na dan, ko je britanska kraljica Elizabeta II. zaznamovala 70 let kronanja, se je priljubljena vladarica zabavala ob ogledu razstave vseh mogočih spominkov na temo njenih jubilejev. Najbolj od vseh predmetov, ki so jih na ogled postavili zaposleni, pa jo je nasmejal »recept za popolno kraljico«, ki ga je pred 20 leti, ko je praznovala zlati jubilej, posebej zanjo sestavil takrat devetletni Chris.

Nad Chrisovim receptom so bili na dvoru tako navdušeni, da so ga hranili dolgih 20 let.

»Sestavine: 500 ml modre krvi, ščep draguljev in finih oblek, nekaj kapljic zvestobe, 0,5 l trdega dela, 2 žlici zdravja, skodelica poguma, pest pozdravov, nekaj dobrih nasmeškov,« je z lastnostmi, ki naj bi jih imel vladar po njegovem okusu, začel deček in nato opisal še postopek, kako iz njih nastane takšen človek: »Pol litra modre krvi vlijemo v skledo in dodamo skodelico poguma, nato še pol litra trdega dela. Dobro premešano in dodamo žlico zdravja. Primešamo nasmeške in nekaj pozdravov ter počasi dušimo 50 let. Nato previdno vmešamo ščep zvestobe in popolna kraljica je tu.«

Elizabeta si je z navdušenjem ogledala tudi otroške risbice, na nekaterih so jo upodobili samo, na nekaterih skupaj z njej tako ljubimi valižanskimi ovčarji.

Ob kraljičinem platinastem jubileju pa poteka tudi tekmovanje za povsem novo sladico, posvečeno samo njej. Posebna komisija bo med vsemi prispelimi recepti izbrala najboljšega in po njem narejena sladica bo junija, ko bodo Britanci jubilej tudi uradno praznovali, na voljo vsem, ki jo bodo želeli poskusiti. Kraljica je sicer znana po tem, da se sladkemu težko upre. Obožuje čokolado, njena najljubša sladica pa je bombe glaceé oziroma sladoledna bomba.