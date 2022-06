Rebel Wilson ljubi žensko

Vse življenje je iskala svojega princa na belem konju, dokler ni zdaj, z 42 pomladmi za sabo, spoznala, da je v resnici iskala princeso. »Mislila sem, da sem iskala princa. A morda sem vseskozi potrebovala princeso,« je avstralska igralka Rebel Wilson nekoliko pravljično zasanjano razkrila, da je naposled našla svojo boljšo polovico v modni oblikovalki Ramoni Agruma. S priznanjem, da ljubi lasten spol, pa presenetila tako oboževalce kot samo sebe.

Pozen razcvet

Kupida je igral Hugh. FOTO: Osebni Arhiv

V ljubezni se ji sreča doslej ni pretirano nasmihala. Sprva je čas posvečala karieri in za romanco tako ali tako ne bi našla časa, tudi ko bi jo potencialni snubci obletavali. »Ne pretiravam, če rečem, da moških v svojih dvajsetih nisem zanimala, precej pozno sem se razcvetela. A mi je to omogočilo, da sem dobila dve diplomi in zgradila uspešno kariero, kar bi bilo, če bi bila v resnem razmerju, nemogoče.«

Kasneje pa je ljubezensko srečo skušala tudi na aplikacijah, a brez pretiranega uspeha. Še več, njenega najboljšega prijatelja Hugha Sheridana je pošteno stisnilo pri srcu, ko mu je še malo nazaj priznala, da še nikoli ni bila resnično zaljubljena. In čeprav jo je že prej poskušal poparčkati, si je v tistem zadal za skoraj svoje poslanstvo, da Rebel najde popolnega partnerja. Ali partnerico. »Uspešna ženska potrebuje ob sebi močnega moškega. A pomislil sem, da bi odgovor lahko tičal tudi v zvezi dveh uspešnih žensk.« Ob čemer se je spomnil na Ramono, tudi svojo prijateljico, ki se je podobno kot Rebel izkazala za izjemno trd oreh, ko ji je pomagal pri iskanju ljubezni. Nato pa je z zmenkom med njima s svojo Kupidovo puščico zadel v sredino tarče. »Rebel je v izjemnem življenjskem obdobju, še nikoli ni bila videti bolj srečna,« zdaj govorijo njeni prijatelji.

Po divjem poletju ljubezenska pavza Zvezdničino zadnje razmerje je bilo sicer z Jacobom Buschem, s katerim sta se razšla lanskega februarja. Sledeče poletje je nato precej hodila po zmenkih, »imela sem se prav lepo«, nato pa se je odločila, da bo pri zmenkarijah malce pritisnila na pavzo in poskušala najti tisto pravo osebo. In to je našla v Ramoni.

Avstralska zvezdnica je že pretekli mesec dejala, da je prek prijatelja spoznala posebno osebo, a tedaj še ni razkrila, kdo je ta, ob komer ji srce hitreje utripa.

»Pred prvim zmenkom sva se sprva več tednov pogovarjali po telefonu, tako sva se že pred prvim srečanjem zelo dobro spoznali. V bistvu precej staromodno in romantično,« je dejala o začetkih romance. Pri čemer je še dodala, da je v preteklosti večkrat prenašala tudi kaj, kar ni bilo dobro in česar ne bi smela početi. »Ne trdim, da je bila to zgodba z vsemi mojimi bivšimi, bili so super. A zdaj – biti v resnično zdravem in dobrem razmerju – občutek je povsem drugačen.« In govorila je o Ramoni, s katero sta se naposled tudi uradno pokazali kot par, četudi sta se v resnici že več mesecev skrivali vsem na očeh in skupaj hodili na različne dogodke rdeče preproge. Tudi na oskarjevsko zabavo v marcu. A tedaj uradno še kot prijateljici, ne kot zaljubljenki.