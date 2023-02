Rebel Wilson bo nevesta

Rebel Wilson je z delčkom sebe verjela v romantične pravljice, a večino svojega življenja stopala v prepričanju, da išče princa na belem konju. Dokler si lani ni priznala, da bi se morda morala ozirati za svojo princesko, in to je našla v modni oblikovalki Ramoni Agruma. »Mislila sem, da sem iskala Disneyjevega princa. A morda sem vseskozi potrebovala Disneyjevo princeso,« je lani razkrila svojo istospolno usmerjenost in dejstvo, da ljubi Ramono. In kot se je njuna pravljica začela, tako se sedaj nadaljuje. »Rekli sva JA!« je kriknila vrh glave zaljubljena Rebel in s kuliso ikonske Disneyjeve palače v Disneylandu za njima razkrila, da sta se z Ramono zaročili.

Pravljična snubitev pred pravljičnim gradom.

Govorice o njuni morebitni zaroki so se prvič pojavile novembra, ko je avstralska zvezdnica tudi odvrgla bombo, da sta z Ramono s pomočjo nadomestne matere postali mamici dojenčici Royce Lillian. A čeprav teh govoric tedaj nista potrdili, je Rebel na tiho morda že načrtovala snubitev. Za kraj, kjer bo ljubljeno prosila, naj bo njena za vedno, pa si je izbrala Disneyland, prostor, kjer so pravljice pač mogoče.

Ob pomoči ekipe v Disneylandu, ki ji je pomagala pripraviti »čarobno presenečenje«, je Rebel okolico pred pravljičnim gradom napolnila z nežno rožnatimi vrtnicami.

V iztekanju leta 2021 ju je povezal skupni prijatelj, zaročenki pa sta se pred prvim zmenkom že precej dobro spoznali prek telefonskih pogovorov, med katerimi sta se druga v drugo vsaj malce tudi že zaljubili.

Nekaj dni pred najpomembnejšim vprašanjem je dobila prstan.

Njihovi cvetni lističi so se spremenili v romantično preprogo. In prav tu je igralka, ki je v žep skrila diamantni zaročni prstan, ki ga je le nekaj dni prej dobila pri slovitem draguljarju Tiffany's, pred svojo drago padla na eno koleno in dahnila najpomembnejše vprašanje svojega življenja. V odgovor pa dobila težko pričakovani da. Zaljubljenki sta si skočili v objem in zaročno zaobljubo zapečatili s poljubom.

In morda bodo s to obljubo ljubezni na njuno romanco prijazneje pogledali tudi Ramonini starši, ki hčerine zvezdniške ljubljene niso sprejeli odprtih rok. »Ramonina družina najine ljubezni ne podpira preveč. S tega vidika je bilo za Ramono precej težje javno priznati najina čustva. To me žalosti, a upam, da bodo v prihodnje spremenili svoje mnenje,« je dejala Wilsonova, ki je ob svojem javnem razkritju od prijateljev in družine prejela zgolj podporo in čestitke.