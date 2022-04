Razžalil kralja, dobil dve leti zapora zaradi nalepke

Na sodišču v Bangkoku so po enem letu znova izrekli sodbo zaradi razžalitve monarhije in kralja, natančneje zaradi oskrunitve enega od kraljevih portretov prav pred omenjenim sodiščem.

Aktivist jo je še dobro odnesel, saj mu je grozilo do 15 let zapora.

Zaradi kaznivega dejanja je bil na dve leti zaporne kazni obsojen aktivist Narin Kulpongsatron, kot je zapisano v obtožnici, pa ga je zagrešil med množičnimi protivladnimi in protikraljevimi protesti leta 2020. Takrat je na velik zastekljen portret tajskega kralja, ki jih je v tej azijski deželi mogoče najti skorajda na vsaki pomembnejši ulici in stavbi, pritrdil nalepko.

Kakšno in kako veliko, ni znano, niti ni pomembno, že to, da je na svoj način spremenil podobo fotografije, je bilo dovolj za aretacijo in zdaj še za obsodbo.

Razočaral podanike

Po izreku in plačilu varščine so ga sicer izpustili na prostost in mu omogočili pritožbo, a poznavalci so prepričani, da mu ne bo uspelo. Tajske oblasti namreč zakon, imenovan lese majeste, ki prepoveduje vsakršno žalitev kralja, njegove družine in monarhije, jemljejo zelo resno, kazni pa so stroge.

Pravzaprav jo je Kulpongsatron, ki je očitke ves čas sojenja zanikal, še dobro odnesel, grozilo mu je namreč do 15 let zaporne kazni. Zadnji aktivist in protestnik, ki je bil zaradi kršitve tega zakona obsojen pred njim, bo denimo za rešetkami preživel rekordnih 43 let in pol. Obsojen je bil, ker je na spletu kritiziral monarhijo, sodnik pa mu je tako visoko kazen med drugim izrekel, ker so njegovi komentarji dosegli veliko ljudi po vsem svetu.

Če so se Tajci še nedolgo tega bali kralja in strogih zakonov, pa jim je zadnja leta vedno bolj vseeno. Vedno bolj so nezadovoljni s stanjem v državi ter vladanjem Mahe Vadžiralongkorna, ki mu je bolj malo mar za rojake.

Tajske ulice in ceste so polne kraljevih portretov. FOTO: Jorge Silva/Reuters

Močno so mu denimo zamerili, ko jo je sredi epidemije novega koronavirusa, ko je bila država zaradi upada turizma, glavne gospodarske panoge, tudi v finančnih težavah, popihal v luksuzni hotel v Nemčijo, njih pa pustil, da se znajdejo po svoje.