Razvrat na zabavah NBA: po tleh denar, kondomi in gole ženske (VIDEO)

Nova sezona v NBA se začne 20. novembra, prve pripravljalne tekme pa že 3. novembra.

Dobro znano dejstvo je, da se največji zvezdniki košarkarske lige NBA znajo razuzdano zabavati. Pogosto so med obiskovalci nočnih in striptiz klubov, a so morali zaradi pandemije svoje žurke preseliti med štiri stene.Seveda na takšno zabavo ne more vsak, a so se vseeno pojavili posnetki z ene od zasebnih in zelo razuzdanih zabav košarkarjev.Na posnetku se vidi, da je na tleh ogromno bankovcev in kondomov pa tudi deklet, ki pobirajo denar. Pojavi se tudi nekaj moških, a jih je težko prepoznati.