Razvpiti plejboj na poroki s šestimi nosečimi ljubicami

Ženske izkorišča in ponižuje, so glasni kritiki.

Resnica ali nateg?

Morda je čas, da se ustali. FOTOgrafiji: Instagram

Velja za največjega nigerijskega plejboja, drznega nastopaštva so v njegovi domovini že vajeni, a nedavno mu je znova uspelo osupniti navzočo druščino in medije.ali čedni Mike, kot se ponaša z ljubkovalnim vzdevkom, se je nedavno udeležil poroke dobrega prijatelja in igralca– s kar šestimi spremljevalkami. Vse so ponosno razkazovale okrogel trebušček, prav vse pa menda nosijo Mikovega otroka, so razodele.Mike, ki je med drugim lastnik nočnega kluba v Lagosu, čez lužo pa je študiral računalništvo in informatiko, si je za slovesni dogodek omislil bleščavo rožnato opravo, sijala so tudi njegova dekleta in bodoče mamice, ki jim je partner izbral oprijete srebrne obleke. Te so seveda poudarile obline in z Mikom ponosno pozirale fotografu, podobe veselih svatov pa so nemudoma zakrožile po družabnih omrežjih. Da sta vse skupaj plejbojeva potegavščina in bolestno iskanje pozornosti, so prepričani številni kritiki, ki mu med drugim očitajo, da je s svojimi spremljevalkami odtegnil pomembno pozornost od ženina in neveste,, spet drugi pa ugibajo, ali je Mike, ki med damami kljub številnim spornim komentarjem in potezam iz preteklosti velja za izjemno karizmatičnega, vendarle zares osvojil vseh šest deklet in z njimi zdaj pričakuje naraščaj.Morda je čas, da se umiri in ustali, šest otrok pa je nedvomno odličen recept za prizemljitev, se muzajo nekateri, spet drugi pa opozarjajo, da čedni Mike z nečednimi potezami znova ponižuje ženski spol. Pred nekaj leti se je odmevnega dogodka udeležil s spremljevalkami na povodcih, a se je po aretaciji in kazenskem pregonu komajda postavil na noge z vztrajnim opravičevanjem in obljubami, da bo v prihodnje ženske zgolj spoštoval. No, lani je na fotografiji poziral s petimi ženskami in pripisal, da so njegove sanje, da se poroči kar z vsemi.