Razvpitega milijonarja na Jadranu obiskali policisti

Multimilijonar Dan Bilzerian, ki letos preživlja poletje na Jadranu, se požvižga na hrvaške zakone. »Kralj instagrama« svoje razkošno življenje in razvpite zabave redno deli s sledilci na družabnih omrežjih, njegove prijateljice, ki ga spremljajo na luksuzni jahti v bližini Lastovega, pa so objavile tudi, da jih je obiskala policija.



Pomorska policija jim je namreč napisala kazen zaradi nedovoljenega glisiranja z vodnim skuterjem preblizu obale. Za to je predvidena kazen do 15.000 kun.



Bilzeriana, čigar milijoni so pravzaprav očetovi, so sicer v preteklih dneh večkrat opazili divjati blizu obale in ga bržkone prijavili policiji, ki je družbo naposled obiskala na jahti.



Fotografijo je objavila Lindsey Goodstein in pripisala: »Bilo je zabavno, dokler nisem dobila kazni za prehitro vožnjo.« Pred tem je na instagramu delila tudi posnetke svoje divje vožnje po morju.