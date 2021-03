Razveseljuje jih Lupov nečak

Prodani za dober namen

Člani britanske kraljeve družine so veliki ljubitelji živali, začenši s kraljico, ki že od zgodnje mladosti obožuje konje ter pse pasme corgi. Dva psa, jack russell terierja imata tudi prestolonaslednikin, zvesti spremljevalci princesepa so že desetletja angleški bulterierji.Kraljičin najmlajši sin princin njegova ženase prav tako navdušujeta nad psi, trenutno skrbita za črnega labradorca in koker španjela, glavna v hiši pa je po Edwardovih besedah želva. Tri pse imatain, skrbniki dveh koker španjelov pa so bili do novembra tudi Cambridgeevi. Nato je eden od njiju, ki je slišal na ime Lupo, poginil, kar je družino močno razžalostilo, a jih tolaži njegov osemmesečni nečak, kako je psičku ime, ni znano.Mladička je družini lani podaril Katin brat, saj so upali, da bo družba na Lupa, ki je počasi izgubljal energijo, pestilo ga je tudi vedno več zdravstvenih težav, vplivala blagodejno.James Middleton je prvo leglo koker španjelov dočakal leta 2011, eden od mladičkov njegove psičke Elle je bil tudi Lupo, ki se je družini Cambridge pridružil leta 2012. James je obdržal njegovo sestrico Luno in ta je lani poleti skotila šest novih mladičkov, eden od njih zdaj razveseljuje Cambridgeeve. Novega družinskega člana sta menda pomagala izbrati princin princesa, družina pa upa, da bo tudi ta psiček tako nežnega in igrivega značaja, kot je bil njihov ljubljeni Lupo.Jamesova zaročenkaje mladičke s težkim srcem oddala novim lastnikom, kar je delila tudi s svojimi sledilci na instagramu: »Žalostna sem, ko gledam, kako odhajate. Morda bom jokala, a to bodo tudi solze sreče, saj so vaši novi domovi polni ljubezni, ki jo boste deležni vsak dan svojih življenj.« James je denar od prodaje pasjih mladičev namenil dobrodelni organizaciji, ki s svojimi terapevtskimi psi obiskuje šole, bolnišnice in domove za ostarele po Veliki Britaniji.