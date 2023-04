Razveselila sta se prvorojenke: da bosta dobila hčer, je pomagal razkriti kuža

Nečak monaškega princa Alberta Louis Ducruet in njegova žena Marie sta se razveselila prvega otroka. Fotografijo nožice, ki jo krasi etiketa s podatki novorojenca, je presrečna mama delila tudi na družabnem omrežju, z nje pa je razvidno, da je novi družinski članici ime Victoire, na svet pa je prijokala 4. aprila ob 18.15.

Rojena je bila ob 18. uri in 15 minut.

Noga male Victoire je videti komaj kaj širša od prsta njenega očeta, ki je fotografijo posnel, a tako deklica kot njena mama sta menda zdravi in se počutita dobro. Pod objavo so se vsuli čestitke in dobre želje za prihodnost družinice ter na tisoče všečkov. Victoire v francoščini, uradnem jeziku Monaka, pomeni zmaga, je pa tudi ena od različic imena Victoria, ki je izjemno priljubljeno med člani britanske kraljeve družine. Louis, sin princese Stephanie in njenega nekdanjega moža Louisa Ducrueta, s katerim sta bila poročena vsega eno leto, in Marie sta si večno zvestobo obljubila leta 2019, novembra lani pa sta razkrila, da bosta prvič zibala.

Victoire je ena od različic imena Victoria, ki je izjemno priljubljeno med člani britanske kraljeve družine.

Novico sta s sledilci delila z ljubko fotografijo, na kateri se jima je pridružil njun kosmatinec, oblečen v belo majico z napisom Kmalu bom starejši brat. Dva tedna pozneje je imel njun štirinožni prijatelj glavno vlogo tudi na zabavi, na kateri sta zakonca razkrila spol otroka. Pancake oziroma Palačinka je pritekel iz hiše oblečen v elegantno pasjo srajco, suknjič in metuljčka, okrog pasu pa je imel privezan šop rožnatih balonov, kar je zbranim dalo vedeti, da bosta Louis in Marie dobila hčerko.