Raztrgali naslednico Melanie Trump: Videti je kot Madonnina babica (FOTO)

Jill Biden. FOTO: Pool Reuaters, Mandel Ngan/Pool

V prve dame so vedno uperjene oči javnosti, še posebej so pod drobnogledom ameriške.(50) je poskrbela, da se je o njej veliko pisalo in govorilo vsakič, ko se je pojavila v javnosti. Še posebej je bila občudovana zaradi svojega prefinjenega in elegantnega sloga, česar pa ne moremo reči za njeno naslednico v Beli hiši(69).S svojo zadnjo opravo je Bidnova nekatere prav šokirala. Eden izmed komentarjev na njene mrežaste nogavice se glasi tako: »Morda je Jill Biden pomešala praznike in je mislila, da je noč čarovnic. Za dodatnih 29,99 dolarja bi si lahko nabavila še metlo.« Njene hlačne nogavice so sprožile na twitterju pravo vojno. Njeni kritiki pravijo, da je takšna oprava neprimerna za prvo damo in za damo njenih let.»To je tako ceneno«, »Kako je ni sram«, Prestara je za takšna oblačila«, »Ljubi bog, je kot Madonnina babica«, »Melania ima noge za to, ne pa stara Jill Biden«, »Mini krilo? Vse črno? Oblačilo je grozno, za kogar koli« ... To so komentarji tistih, ki jih Bidnova ni navdušila. Seveda pa se najdejo tudi takšni, ki pravijo da je videti fantastično in da takšne hlačne nogavice z vzorci nosi tudi(39),pa da zanjo ne pravijo, da nima stila ...