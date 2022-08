Razočaranje milijonov oboževalk po vsem svetu: Bivše dekle ga je dobilo v postelji z moškim

Ljubezensko življenje Buraka Ozcivita vzbuja zanimanje milijonov žensk po vsem svetu. Šarmantni igralec se je leta 2017 poročil s prelepo igralko Fahriye Evcen, a njun zakon sploh ni preprosta ljubezenska zgodba. Burak, ki se ga domače občinstvo spominja kot seksi Bali bega iz legendarne zgodovinske nadaljevanke Sulejman Veličastni ter Kemala iz romantične serije Moja boš, je že od samega začetka polnil tabloidne članke s škandali.

Burak, ki je sanje številnih žensk po svetu, je namreč na snemanju serije Ptice pojejo spoznal Fahriye, od iskric ljubezni pa se je kmalu razplamtel pravi ogenj strasti tako, da sta hitro postala najljubši igralski par. Ker se javnost ni mogla naveličati njune kemije na televizijskih zaslonih, sta kmalu posnela film Ljubezen je kot ti. Leta 2017 sta se poročila in kmalu dobila sina Karana. In takrat so se začele težave. Po poročanju turških medijev so se pojavile govorice, da se par ločuje zaradi konfliktov, povezanih z vzgojo sina. Menda imata povsem različne metode, vrednote in filozofijo vzgoje, zaradi česar je prišlo do velikih trenj v njunem zakonu. Poleg tega, njuni zvezi zagotovo ni pripomogla afera, ko je čednega Buraka njegova bivša punca menda našla v postelji z moškim!

Najlepši turški igralski par rešuje svoje težave z zakonsko terapijo. FOTO: Instagram

Da je vse skupaj še bolj noro, se zadnje tedne šušlja, da je Fahriye spet noseča. Tako se je v zelo kratkem času pisalo o njuni ločitvi, nato o tem, da je najlepši moški v Turčiji istospolno usmerjen, sedaj pa, da bo ponovno očka. Burak trdi, da ga takšne čenče zabavajo in da se jih je naučil popolnoma ignorirati, a svojega odnosa z ženo še vedno noče komentirati. Zadnje leto naj bi hodila na zakonsko terapijo, da bi rešila svoje težave.

Kot pravijo viri blizu para, je bila Fahriye po smrti očeta potrta in je zanemarjala svoje zakonske dolžnosti, a glede na to, da je Burak pred kratkim na instagramu objavil fotografijo njune zakonske idile, se zdi, da sta premagala vse težave in sta spet srečna. Ali je igralka noseča ali ne, pa bomo izvedeli v naslednjih mesecih.