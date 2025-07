Raznežena Severina: »Moj lepi angel« (FOTO)

Severina del letošnjega poletja preživlja na njej tako ljubi Korčuli. Tam je pred dnevi posnela videospot za novo pesem, našla pa je seveda tudi čas za druženje s sinom, ki je v začetku leta dopolnil 13 let. Z oboževalci je priljubljena hrvaška pevka delila fotografijo, s katere je razvidno, da je deček po višini že skorajda dohitel mamo, ter ob njej zapisala: »Moj lepi angel.«

Sin Aleksander se je Severini rodil v zvezi z nekdanjim partnerjem Milanom Popovićem in pevka je morala prestati marsikaj, da lahko zdaj sproščeno uživa v materinskih trenutkih. Med sodno bitko za sina je za nekaj časa celo povsem izgubila skrbništvo, šele lani je sodišče potrdil prvostopenjsko odločitev, da sta mama in oče za otroka dolžna skrbeti skupaj, enakopravno in sporazumno.

Severina, ki jee sicer precej dejavna na družabnih omrežjih, pa fotografij sina ne objavlja pogosto, zato je za oboževalce vsaka objava toliko večje presenečenje in tudi tokratna je v le nekaj urah prejela na tisoče všečkov.