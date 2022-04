Razmišljata o otrocih: sin princese Stephanie bi že, žena bi še čakala

Sin monaške princese Stephanie Louis Ducruet in njegova žena Marie sta prejšnji mesec praznovala pomembno prelomnico, deset let zveze. Pred tremi leti je par dahnil usodni da, zdaj pa menda že razmišljata o novem koraku na svoji življenjski poti – naraščaju.

Louis je odrasel v veliki družini in takšno bi rad imel tudi sam. FOTO: Pascal Le Segretain/Getty Images

Otrok si oba želita, a kot je v pogovoru za francosko revijo povedal Louis, se ne moreta povsem zediniti, kdaj bi bil pravi čas, da si ustvarita družino. Medtem ko je 29-letni nečak princa Alberta II. že povsem pripravljen postati oče, bi rada njegova prav tako 29-letna žena še malce počakala in si, preden se posveti materinstvu, ustvarila kariero. »Louis že več let govori o tem, da si želi otrok, ampak sama še nisem povsem pripravljena. Morda naslednje leto,« je dodala Marie, k čemur je Louis navdušeno dodal, da bi bilo leto, ko bosta jih oba dopolnila 30, »odličen čas za uresničitev tega projekta«.

Zakonca tudi še usklajujeta želje glede števila otrok, saj bi bila Marie povsem zadovoljna z dvema, medtem ko si njen mož želi štirih. »Imam brata in tri sestre in bil bi presrečen, če bi si tudi sam ustvaril veliko družino,« pravi Louis, ki je priznal, da ga mama in sestre vedno pogosteje sprašujejo, kdaj se bo iz njune hiše začel razlegati otroški jok, medtem ko so Marijini starši veliko bolj potrpežljivi.

Louis in Marie sta se spoznala leta 2011, ko sta oba obiskovala poslovno šolo v Franciji, sedem let pozneje je sledila romantična zaroka na plaži, nato še razkošna poroka v Monaku. V njegovi domovini sta si tudi ustvarila dom, Marie, ki ima francoske in vietnamske korenine, je odrasla v Franciji. Trenutno se ukvarja s koordinacijo luksuznih dogodkov v gostinstvu, Louis pa je svetovalec za mednarodne dogodke pri enem od angleških nogometnih klubov.