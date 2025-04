Razlog za solze ob zadnjem srečanju Toma Cruisa in Vala Kilmerja

Legenda filma Top Gun Val Kilmer je umrl v starosti 65 let. Potem ko je njegova hčerka Mercedes za New York Times potrdila, da je preminil zaradi pljučnice, se od njega poslavljajo številni zvezdniki in običajni smrtniki, med njimi pa ni Toma Cruisa, ki se na smrt soigralca v kultnem filmu Top Gun iz leta 1986 še ni odzval.

Kilmer je v omenjenem filmu nastopal v vlogi Icemana, tekmeca Cruisovega lika Mavericka, njegov zadnji nastop pred kamerami pa je bil v filmu Top Gun: Maverick iz leta 2022.

Preden je ta film prišel na platna, je Tom Cruise pripovedoval o čustvenem snidenju s svojim nekdanjim soigralcem, ki je bilo ena zadnjih priložnosti za njuno srečanje.

Tom je priznal, da so bila čustva tedaj zelo močna in da je vedno zelo občudoval Kilmerjevo delo.

»Rad bi rekel, da je bilo to precej čustveno,« je leta 2023 zaupal Jimmyju Kimmlu. »Vala poznam že desetletja, in ko se je vrnil in spet odigral ta lik … On je tako močan igralec, da je takoj spet lahko postal Iceman.«

Cruise je povedal, da je med snemanjem jokal. »Jokal sem, jokal sem. Bil sem čustven,« se je spominjal. »On je tako briljanten igralec, obožujem njegovo delo.«

Tisti trenutek je imel enako globok pomen za Kilmerja. V pogovoru za LA Times je igralec ponosno povedal, da še vedno vsak teden prejme na stotine pisem oboževalcev.

Režiser Joseph Kosinski se je spominjal, da sta imela Tom in Val v očeh solze, ko sta snemala trenutek slovesa Kilmerjevega lika.

»S Tomom se zelo dobro razumeva,« je po snemanju še dejal Val in dodal: »Med snemanjem sva se smejala kot dva šolarja. Menim, da je pravi prijatelj. Delila sva intimne zgodbe in izzive zaradi najinih različnih življenjskih slogov.«

Kot že navedeno, se Cruise na smrt soigralca in prijatelja še ni odzval, piše Mirror.