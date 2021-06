Razkrito, v kakšnem odnosu sta princ Harry in princesa Eugenie

Vse od tedaj, ko sta Meghan Markle in princ Harry sestopila z mest višjih članov kraljeve družine, se odnosi med njima in ostalimi kronanimi glavami močno ohlajajo.



Zadeve je še poslabšal njun slavni intervju z Oprah in zdi se, da Harry izgublja zaveznike znotraj Firme. A če to velja za vse ostale, obstaja izjema. To je princesa Eugenie.

