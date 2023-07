Razkrito policijsko poročilo o pokojni pevki Sinead O'Connor

Pevke Sinead O'Connor, ki se je leta 2018 ob prestopu v Islam preimenovala v Shuhada Sadaqat, ni več. Poročali smo, da je umrla stara 56 let, danes, dan po razkritju novice, da je preminila, pa je policija razkrila, kaj se je zgodilo.

Pevko legendarnega hita Nothing Compares 2 U so v sredo malo pred poldnevom našli neodzivno v njenem domu v Londonu. V sredo ob 11.18 so o tem obvestili policijo. Ti so prišli na kraj in ugotovili, da je ženska pokojna. Sledilo je obveščanje svojcev, v policijskem poročilu pa je razkrito še, da smrti ne obravnavajo kot sumljivo in da bodo pripravili poročilo za mrliškega oglednika.

Za pevko so ostali trije otroci, medtem ko je sin Shane lani dvignil roko nadse. Mama Sinead je takrat zapisala: »Naj počiva v miru, nihče pa naj ne sledi njegovim korakom. Moj otrok. Rada te imam. Upam, da si zdaj našel mir.«

