Razkrito, kaj je Harry govoril na kronanju očeta: Utrujen sem od vsega. Poskušal sem govoriti z njim ...

Od kronanja kralja Karla III. je minilo že nekaj dni, a princ Harry je še vedno ena glavnih tem. Svet je nestrpno pričakoval srečanje sprtih bratov in družine na splošno, a je Harry ostal le toliko časa, da je počastil očeta, nato pa se je hitro vrnil v Ameriko. Slovesnost je spremljal iz tretje vrste, govoril pa je le s svojima sestričnama, princesama Beatrice in Eugenio, ter njunima partnerjema, ki so tudi njegov edini stik s kraljevo družino v teh dneh.

Kaj o odnosu z družino pove Harryjeva telesna govorica?

Žalostna resnica je, da se nekoč zelo povezana brata zdaj nista niti pogledala, niti ko sta William in Kate z otrokoma vstopila v Westminstrsko opatijo. Strokovnjakinja za govorico telesa Judy James je komentirala Harryjevo obnašanje za The Mirror in razkrila, da je bil Harry videti zelo nervozen, ko je čakal, da se pojavi njegov oče Charles. »Medtem ko je sedel in čakal na brata in očeta, so bili vidni znaki naraščajoče napetosti in tesnobe. Grizel si je ustnice in se oblizoval ter začel hitreje mežikati,« je povedala.

Ko sta se pojavila William in Kate, je Harry pogledal brata in nato naredil t. i. gesto ignoriranja. »Harry je naredil nekaj, kar se je zdelo čudno: ignoriral je, ko so njegov oče, brat in svakinja šli mimo. Začel je živahno klepetati z Edoardom (možem princese Beatrice), kazal s palcem čez ramo in se hihital,« je opisala Judy. Nato je v nekem trenutku iskal bratov pogled, a ga ni prestregel. Celo med bogoslužjem so kamere Harryja večkrat ujele, kako gleda Williama, a brez uspeha. Bodoči prestolonaslednik se ni obrnil, kar daje vedeti, da so majhne možnosti, da bi, vsaj v bližnji prihodnosti, sprta brata zakopala bojno sekiro.

O čem se je Harry pogovarjal s svakom?

Bralci z ustnic so razbrali, o čem naj bi se Harry pogovarjal med slovesnostjo. Menda naj bi imela Harry in Jack (mož princese Eugenie) zelo intenziven pogovor že na začetku kronanja. Domnevno je Jack Harryja vprašal: »Sestanek?« Britanski mediji so sicer zapisali, da niso prepričani, za kateri sestanek gre, torej ali je šlo za nekaj, kar se je ali se še bo zgodilo, a prinčev odgovor naj bi bil dovolj zgovoren. Dejal naj bi namreč sledeče: »Žalostno je. Utrujen sem od vsega. Poskušal sem govoriti z njim,« pri čemer naj bi mislil na brata Williama, poroča Marie Claire. Jack je Harryja nato vprašal nekaj o Meghan, a bralci z ustnic tega niso mogli razbrati. »Če se bosta zaradi tega počutila bolje, lahko tudi jaz to storim. Nimata ravno mirnega življenja, kajne?« je dejal Jack, na kar je Harry zmajal z glavo. »Nisem imel časa za to, a če je konec ...« naj bi nadaljeval Jack, čeprav ni jasno, kaj točno je bilo mišljeno. »To je možno,« je skrivnostno odgovoril Harry in s tem sprožil še več vprašanj o svojem odnosu s kraljevo družino.