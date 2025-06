Razkritja zvezdnice: brutalne scientološke prakse

Igralka Leah Remini trdi, da scientološka cerkev leta po tem, ko je razkrila nečedne podrobnosti o večmilijonski organizaciji, še vedno nadleguje njo in njene bližnje, razkriva RadarOnline.com.

Igralka in producentka je odstrla tančico skrivnosti cerkvenih praks s svojo avtobiografijo iz leta 2015 Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology ter z emmyem nagrajeno dokumentarno serijo Leah Remini: Scientology and the Aftermath (A&E).

A njena pot do svobode ni bila niti najmanj lahka. Ko se spominja časa v cerkvi, Reminijeva pravi: »Organizacija nadzoruje vsak vidik tvojega življenja.«

V knjigi razkriva skrajne ukrepe, ki jih morajo prestajati verniki, kaplja čez rob je zanjo bila, ko so ji ukazali, da se mora ločiti od svoje družine zaradi domnevnih kršitev scientološkega zakona.

Povedala je:

»Ko tvoji starši postanejo scientologi, niso več tvoji starši. Če mami postaviš vprašanje, bo rekla: "Moraš pogledati politiko cerkve." Vzgoja temelji na njihovih naukih. Če ne študiraš scientologije vsaj dve uri in pol na dan, te starši vržejo iz hiše.«

Leah je leta 2013 opustila scientologijo. Po tem koraku se je Remini soočala z neprekinjenim nadlegovanjem s strani cerkve in zdaj ne molči več.

V nedavnem intervjuju je povedala:

»Težko je reči, da je lažje, ko pa me večmilijonska organizacija še vedno terorizira. Mene in mojo družino.«

Proti njej je vložila tožbo, v kateri trdi, da sta ona in njena 20-letna hči Sofia pod stalnim nadzorom: »Lovijo me. Moja hči je zasledovana,« je izjavila in odločno dodala: »Nadzor je neprestano prisoten.«

Predstavnik cerkve je odgovoril na njene obtožbe in dejal:

»Gospa Remini že leta ponavlja neutemeljene in neresnične trditve, s katerimi poskuša zaslužiti v svoji kampanji sovraštva proti scientološki cerkvi.«

Po njihovih besedah ni niti enega dokaza, ki bi podprl njene trditve. Še več: obtožil jo je, da je tista, ki nadleguje cerkev.

Kljub neprestanemu ustrahovanju Leah ne obžaluje, da je zapustila organizacijo. Terapevtska pomoč ji je pomagala, da je začela celiti rane, ki ji jih je povzročilo 30 let pripadnosti kultu.

Zvezdnica pravi: »So dobri in slabi dnevi, a na splošno je bilo vredno … Moje srce se je zelo odprlo.«

Ob njenem bližajočem se 55. rojstnem dnevu, ki ga bo praznovala 15. julija, napoveduje nove življenjske prelomnice: avgusta lani sta z možem Angelom Paganom po 28. letih zakona napovedala ločitev.

Dodatno jo je pretresla smrt njenega ljubljenega sovoditelja Mika Rinderja, ki je januarja umrl zaradi raka.

A ni vse le temačno, to jesen bo iz družbenih ved diplomirala na univerzi New York, kar označuje začetek novega poglavja. Z več optimizma kot kdaj koli prej ožarja svojo pot rasti in samorefleksije:

»Imam občutek, da šele zdaj začenjam zares živeti.«